Legado sexual

1. George Michael

David Bowie, Prince, Juan Gabriel y ahora George Michael. Desde muy distintos lugares, estos cuatro personajes rompieron los esquemas en cuanto a masculinidad, simplemente fluían, eran femeninos cuando querían, era parte de su personalidad.

2. Sexualidad

Y todo el mundo se preguntó ¿Serán gays? ¿Cuándo eso dejará de importar? Mientras eso pasa, en el caso de Michael, la respuesta siempre fue sí, no de manera pública cuando lucía esos diminutos shorts en “Wake Me Up Before You Go Go”.

3. Gay

Eso cambio tras el arresto del músico por intentar tener sexo en unos baños públicos en 1998. A partir de ese momento levantó más la voz respecto a su sexualidad. En 2006 se repitió el incidente y simplemente dijo “Es lo que soy”.

4. Moral

Más allá de los juicios morales, George Michael nos presentó un lado de la sexualidad humana que ahí está todo el tiempo, en las películas o en los programas de televisión, pero que no es ficción, es real y él lo asumió y afrontó.

5. “Outside”

Con el video “Outside”, Michael se rió de todo el asunto. Grandioso. Es muy lamentable que además de un ser tan valiente, se nos fue un constante luchador contra el VIH. Queda el legado de George Michael, no solo musical, sino sexual.

@orramos