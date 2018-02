Gays con éxito

1. ‘Queer Eye’

Ya se encuentra en Netflix Queer eye, el regreso de Queer eye for the straight guy, show original de la cadena Bravo estrenado en 2003. Quince años después, y tras el éxito de Will & Grace, otro emblemático show gay está de regreso.

2. Gay

¿Qué está pasando? ¿Por qué están de regreso estos shows? ¿Por qué Will & Grace ha tenido tanto éxito cuando, según encuestas en EU, la población está inconforme con sus comunidades LGBTI+? Podemos pensar en nostalgia y nuevos públicos.

3. Éxito

Queer eye tiene algo invaluable para la comunidad gay como producto mediático: presenta a hombres homosexuales con éxito. Es un grupo de profesionales que van por ahí haciendo la vida de la gente mejor, más feliz. Cambian perspectivas.

4. Críticas

El show original fue criticado por fortalecer estereotipos, como el que los hombres gays son expertos en imagen corporal o cocina. Es una postura radical que en nada ayuda cuando la visualización sigue siendo necesaria en los medios.

5. Drama

Otro factor importante es que se trata de un formato positivo, donde los protagonistas viven con orgullo, una propuesta libre de fatalismo, que lleva como mensaje el apoyo al otro aunque no sea como nosotros. Eso siempre se agradece.

@orramos