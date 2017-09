El dolor de Gaga

1. Lady Gaga

Lady Gaga estrenó en Netflix el primer documental oficial sobre su vida y su trabajo. Gaga: Five foot two, es congruente con el momento que vive y la muestra terrenal, con sufrimiento por una ruptura amorosa, por extrañar a un ser querido.

2. ‘Joanne’

El documental se centra en la creación del album Joanne, dedicado a su tía paterna que murió trágicamente. Gaga trabajó en este disco con un intenso dolor de cadera, proveniente de una fractura en 2012 en la gira Born This Way.

3. Dolor

El dolor es entonces el sentimiento predominante en el material. La vemos combatirlo, intentar superarlo, evadirlo en momentos fundamentales como el medio tiempo del Super Bowl o el anuncio de su estelar en la cinta A Star is Born.

4. Trabajo

Podemos ver que Gaga es una figura más cercana a Madonna que a Britney Spears. Todo el tiempo está involucrada en sus proyectos, toca el piano mientras la maquillan, discute con su productor Mark Ronson, elige el arte de su disco.

5. Futuro

Destaca lo preocupada que está sobre el futuro, sobre no poder ser madre por sus problemas de cadera o no envejecer con sus fans. Pero no se hunde, sale adelante e inspira a su alrededor. Gaga: Five Foot Two da más de lo que promete.

@orramos