La inmensa Debbie

1. ‘Will & Grace’

En la serie Will & Grace (favorita de un servidor), Grace, una mujer judía, soltera y que vive con su mejor amigo gay es torturada por la figura de su madre, una mujer que vive de sus glorias pasadas y critica a su hija todo el tiempo.

2. Debbie Reynolds

El personaje de la mamá es interpretado por Debbie Reynolds. Cuando yo era un adolescente y vi por primera vez ese show televisivo, el nombre no me decía mucho. Ese fue mi primer contacto con una grande de Hollywood y el entretenimiento.

3. Humor

Debbie se burlaba de sí misma todo el tiempo al ser la mamá de Grace Adler. Entraba bailando y cantando como loca en los departamentos ajenos y restaurantes. Tenía una relación complicada con su hija ficticia, así como la actriz con su hija real.

4. ‘Singin’ in the Rain’

El personaje era tan entrañable que en 2000 fue nominada a un Emmy e hizo que adolescentes como yo nos maravilláramos con su presencia como actriz, bailarina y cantante en Singing in the Rain o en The Unsinkable Molly Brown.

5. Encanto

Ya sea en el show televisivo o en sus legendarias películas musicales, Debbie Reynolds se robaba cada escena en la que aparecía. Tenía una necesidad de atención, un hambre de éxito que pocas personas. Nos deja su trabajo para recordarla.

@orramos