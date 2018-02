Conocer la historia

1. ‘Attitude’

La revista Attitude, una de las publicaciones gays más importantes del mundo, presentó un controversial artículo de opinión llamado “Los jóvenes queer no están obligados a preocuparse por la historia LGBT”. El texto levantó polémica.

2. Jóvenes

En esencia, lo que el autor del texto publicado dice es que los jóvenes gays simplemente tienen que preocuparse por vivir, en un momento histórico en el que no son víctimas de la violencia o excluidos de la sociedad como en el pasado.

3. Creación

La columna de opinión destaca el poder creativo de estos jóvenes y exalta la labor de artistas como Sam Smith, una de las figuras gays más visibles en el mundo. Eso está muy bien, hay que aplaudirlo y motivarlo. Pero olvidar el pasado, jamás.

4. Derechos

Hasta el día que todos gocemos de los mismos derechos, que no haya más bullying por homofobia o asesinatos a personas transgénero, debemos recordar que los privilegios de los que gozamos ahora, provienen de una lucha dura y constante.

5. Películas

Y mucha de esa historia puede conocerse a través de grandes películas y series: The normal heart, Test, Milk, When we rise, Angels in America, Pride. Estar informados es fundamental para seguir viviendo optimistas y con orgullo.

