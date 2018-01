1. Reino Unido

Soy de los que opina que vivimos la era dorada de la televisión, eso en parte por lo que se está produciendo en Reino Unido. Conceptos tan sofisticados y al mismo tiempo tan terrenales que hacen imposible no destacarlos del resto.

2. ‘Black Mirror’

Como ejemplo principal, Black Mirror, la obra maestra de la televisión actual. Todos aquellos que se quejan de la más reciente temporada deberían detenerse unos minutos a pensar en lo que veían hace unos años. Nada de esa calidad.

3. Channel 4

¿De dónde salió Black Mirror? De Channel 4. Luego la vimos aquí por Canal Once y ya después llegó al mundo vía Netflix. Por esa misma plataforma, támbien originaria de Channel 4, llega The End of the Fucking world, una revelación.

4. Formato

Se trata de una serie de ocho episodios de 20 minutos cada uno. Una serie violenta y visualmente hermosa sobre un chico que se cree sicópata y la joven que, primero quiere matar y de la que después se enamora. Una enferma historia de amor.

5. Competencia

Al terminar de devorar ese producto, de las cosas que primero me pasaron por la cabeza fue ¿Cómo competir contra eso? ¿Cómo México va a regresar a las grandes ligas mundiales? ¿Cuando llegará el Del Toro a la tv nacional? Nos urge.

