Mucho cine gay

1. Cine

Ha sido un gran año para las cintas gay. Call Me By Your Name (estrenó en 2017, pero aquí la vimos hace un par de meses), 120 latidos por minuto (mismo caso), Love Simon, Sueño en otro idioma. Todas distintas y extraordinarias.

2. Festival Mix

Pero queremos y necesitamos más. Afortunadamente la próxima semana comienza el Festival Mix, que ya tiene 22 años presentando lo mejor del cine gay alrededor del mundo. Una labor que se agradece. Este año viene con todo.

3. Diversidad

Dividido en ocho categorías, el festival aborda el cine de género desde todos sus ángulos. Para comenzar tienen como función estelar la nueva cinta de Sebastian Lelio, Disobedience, una película sobre el conflicto entre fe y sexualidad.

4. Teddy

En su sección principal, Platino, presentarán las ganadoras del Teddy en la Berlinale, que reconoce a lo mejor del cine gay en ese festival. Tinta Bruta (2018) sobre cibersexo y Theo y Hugo en la misma tina (2017) sobre sexo exprés.

5. Apertura

El sábado de 11 a 14:30 horas se entregarán boletos gratuitos en la taquilla del Teatro de la Ciudad, para la apertura del festival con la cinta Los días más oscuros de nosotros. Y así comienzan las celebraciones de orgullo gay.

