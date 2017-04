1. La voz

Seguramente se han topado en sus redes sociales (y si no búsquenlo de inmediato) con el video de los pequeños Antonio y Paco, participantes en la edición española de La Voz cantando “Te quiero, te quiero”. El video es el objetivo de cualquier show infantil.

2. Inocencia

Vemos a dos niños siendo niños, interpretando un tema con un sentimiento que seguro va más allá de su entendimiento, hay inocencia. El talento es indiscutible, aquello conmueve a los coaches, que de inmediato hicieron de esto un momento viral.

3. México

¿Usted ha visto algo así en La Voz México? Yo no. Y no soy público ni de la versión de aquí ni de la de España, pero allá algo están haciendo mejor para tener ese impacto. En mi opinión tiene que ver con una cuestión de casting, arriba y abajo del escenario.

4. Coaches

Es más notable en la parte de los coaches. En España son David Bisbal, Antonio Orozco y Rosario. Los tres tienen una química total, van por todos los géneros, dejan el espíritu competitivo para abrazarse y aplaudir a los niños, eso funciona muy bien.

5. Rosario

Aquí no hay equilibrio, es lógico que Rosario no tiene la popularidad de Maluma. Y eso de dos jueces en una silla rompe el formato. De los niños, no hemos visto nada espectacular, si así fuera, nos estarían conmoviendo como Antonio y Paco, ¿No?

