Cannes sin Netflix

1. Cine

¿Quién va perdiendo entre la batalla Netflix-Cannes? (Porque es una batalla de poder, por mucho que las dos partes quieran ser políticamente correctas). Hasta el momento parece que Cannes, al menos con las notas que se han generado.

2. Cuarón

Primero, Cannes perdió la posibilidad de tener la nueva cinta de Alfonso Cuarón, Roma, en el festival. Netflix tiene una participación en el largometraje del mexicano, por lo cual, no se pudieron concretar las negociaciones. Punto para Netflix.

3. Cintas

Según reportes de Variety, Netflix piensa adquirir cintas que participan en Cannes, como el filme que inauguró el festival Everybody Knows. Sea verdad o no, el escenario es que Cannes se queda sin Netflix pero Netflix no se queda sin Cannes.

4. Proyección

Y todo tiene que ver con las políticas de proyección en Francia y el tiempo de estreno entre los cines y otras ventanas, es decir, un argumento que suena viejo. Los puristas deben entender que los tiempos y la industria han cambiado.

5. Piratería

Tres años es lo que pide Francia para que una cinta llegue a Netflix tras su estreno en cine. Es ridículo. Antes de ese tiempo, quien realmente quiera ver una cinta de festival, ya la vio en la piratería. Y eso no es bueno para nadie.

