1. Cine gay

Boys don’t cry, Brokeback mountain, Milk, Moonlight, The normal heart ¿Qué tienen estas cintas en común? Que son extraordinarias, son de temática LGBTI+ y son dramas de proporciones épicas. Call me by your name, afortunadamente no lo es.

2. Drama

El cine con personajes gays necesita urgentemente disminuir las dosis de drama. Si, la lucha por los derechos ha sido históricamente muy dura y por supuesto que se tienen que hacer más cintas al respecto. Pero también necesitamos alegría.

3. Amor

Call me by your name es justo eso. Una película visualmente impecable sobre el amor de un joven que se enamora de un hombre mayor. Es una cinta sobre la exploración sexual, el deseo, la ilusión de enamorarse por primera vez.

4. Narrativa

Dirigido magistralmente por Luca Gadagnino, es un largometraje que sustituye los diálogos por las imágenes, las miradas y el lenguaje corporal. La química entre Armie Hammer y Timothée Chalamet es un acontecimiento que merece ser apreciado.

5. Oscar

La cinta estrena mañana en México y celebramos que tenga un mensaje positivo sobre una relación entre dos hombres, donde hay pasión, esperanza y gozo. Son historias que nos ofrecen otro ángulo de lo que al final del día es simplemente amor.

@orramos