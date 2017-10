Caballos y pubertad

1. Netflix

Que Netflix suba sus precios lo que quiera, mientras nos siga presentando la televisión tan poderosa que nos presenta. Y no solo hablo de Master of None y House of Cards, sino en otros formatos como los dibujos animados para adultos.

2. ‘BoJack’

En su cuarta entrega, BoJack Horseman tiene dos episodios que van más allá de lo que uno espera de una animación. Tienen una propuesta visual, narrativa y unos diálogos dignos de cualquier premio. A la altura de cosas como Breaking Bad.

3. Relaciones

Se trata de el episodio seis (Stupid Piece of Shit) y el episodio 11 (Time’s Arrow). El primero es un monólogo interior del caballo-humano sobre su horrenda forma de ser. El segundo es la explicación de por qué es así: su madre y su historia.

4. ‘Big Mouth’

No conformes con lo espectacular de BoJack, Netflix estrenó otra perla original de animación llamada Big Mouth. El show de 10 episodios de media hora habla de la pubertad y todo lo terrible que puede llegar para distintos personajes.

5. Lenguaje

Todo dicho con el lenguaje y las imágenes más soeces posibles. Gracias a la animación, el programa excede todos los límites y se convierte en una fresca propuesta de un tema que se ha tocado muchas veces. Muy recomendable para reír.

@orramos