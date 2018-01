‘Black Mirror’, el impacto

1. ‘Black Mirror’

La serie de Netflix creada por el genio Charlie Brooker, desata pasiones como ningún otro programa de television; ni siquiera Game of Thrones llega a discusiones tan acaloradas. ¿Por qué? Por la cercanía de lo que ocurre en la pantalla.

2. San Junípero

La conversación ocurre con la pregunta: ¿Cuál es tu episodio favorito? En lo personal siempre respondo The Entire Story of You, el que siento es el origen de otros muchos episodios posteriores. El gran favorito es San Junípero.

3. ‘Hang the DJ’

Pero al parecer el cuarto episodio de la tercera temporada ya tiene un fuerte rival: Hang the DJ, uno de los nuevos episodios sobre las aplicaciones para conocer personas como Tinder. Impactó, insisto, por su cercanía a nuestra vida.

4. Charlie Brooker

¿Por qué Black Mirror no solo superó el cambio de ventana, sino que ha llegado a grandes niveles? Porque Charlie Brooker sigue escribiendo los guiones, aportando ideas y agregando talentos a un proyecto que no deja de conmover.

5. Originalidad

Sí, hay algunas situaciones que se sienten repetidas y sí, los puristas dirán que el show jamás será como en sus primeras dos gloriosas temporadas. Pero es imposible no reconocer que la calidad, el impacto y la sorpresa siguen presentes.

@orramos