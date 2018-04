Ariel y el sueño

1. Ariel

Me parece maravilloso que Ernesto Contreras, presidente de la Academia de cine en México, sea el responsable de la cinta más nominada al Ariel este año. Y a los que quieren ver algo turbio en ello, Sueño en otro idioma merece toda distinción.

2. Cine

Aclarado ese punto y regresando a la Academia, nada puede ser más vigorizante para ese organismo que su líder actual ponga el ejemplo del tipo de cine que este país merece. Películas arriesgadas que al mismo tiempo le hablen a todo público.

3. México

Quién mejor que él puede entender cuáles son las necesidades del cine en México. Un director vigente, que atraviesa el mejor momento de su carrera, que conoce el negocio. Y que es tan elegante como para decidir no competir por Mejor Dirección.

4. Sueño

Y sobre Sueño en otro idioma, que justo estrenó el pasado viernes (y por lo cual no hay pretexto para no verla), no puedo decir más que cosas buenas. Es una cinta que nos conecta con México, con lo mejor y con lo peor que tenemos aquí.

5. Iglesia

Y con lo peor me refiero al discurso de odio y por ende el temor que generan instituciones como la iglesia católica a quienes tienen preferencias fuera de lo heterosexual. Así de profunda e importante es Sueño en otro idioma. Indispensable.

