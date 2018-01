Apuntes de los Globos

1. Alfombra Roja

Fue emocionante ver cómo las mujeres transformaron la alfombra de los Golden Globes, de ser un momento dedicado a la moda, algunas de ellas levantaron su voz y exigieron a E!, mientras eran entrevistadas en ese canal, un pago igualitario.

2. Daniela Vega

Otro momento muy emocionante fue ver desfilar a la actriz trans chilena Daniela Vega, protagonista de la cinta Una mujer fantástica. Ver a Ricky Martin de la mano de su prometido, también fue muy bueno. Diversidad, visibilidad.

3. Seth Meyers

Seth Meyers sacó adelante el difícil momento del monologo incial en una ceremonia donde el tema era el acoso sexual. Fue directo y dijo que en 20 años, Harvey Weinstein será el primero que recibirá abucheos en el In Memoriam. Duro, justo.

4. Televisión

Sí, The Handmaid’s Tale vencio a Stranger Things, Game of Thrones y The Crown y lo hizo con la mano en la cintura, porque es la mejor serie que se hizo en 2017. Muy tarde, pero bueno, llega a México a través de Paramount Channel.

5. Cine

Hasta el cierre de esta columna, Coco se llevó Mejor Cinta Animada y va que vuela para el Oscar, mientras que Mejor Guión se lo llevó Three Billboards sobre The Shape of Water. Lo bueno de este año es que no hay a cual irle. Son grandes cintas.

@orramos