La apuesta de Amazon

1. ‘Game of thrones’

Game of Thrones, la serie de más impacto global, está por terminar. ¿A dónde irán a parar esos millones de espectadores? Seguro esa es la pregunta que los gigantes actuales de televisión se hacen todos los días en búsqueda de un sustituto.

2. HBO

HBO presentó Westworld, que al final del día va dirigida a otro tipo de público, quizá más reducido. Siempre queda la posibilidad de hacer un spin off de Thrones sin embargo esa no siempre es una apuesta segura. Netflix no lo logró con Marco Polo.

3. Amazon

La compañía de venta de productos y creación de contenidos acaba de dar a conocer su propuesta y se trata de El señor de los anillos, uno de los referentes obligados de la fantasía, tanto en la literatura como en el cine.

4. Producción

El anuncio es espectacular. Hablamos de un compromiso por varias temporadas e incluso la posibilidad de varios spin off sin que hayamos visto un solo minuto de material producido. Es un reto monumental y envía un mensaje firme.

5. Global

Dicho mensaje es que Amazon está listo para ofrecer programación que impacte. Tendrá que enfrentar las comparaciones con los libros, con las cintas de Peter Jackson y con Game of Thrones. No podemos esperar para ver el resultado final.

@orramos