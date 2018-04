‘App’ de WOW

1. RuPaul

El usuario @Chac en Twitter, me sacó del error de pensar que no había una forma legal de ver RuPaul’s Drag Race en México. Sí la hay y es a través de la aplicación de WOW Presents Plus, la app de la productora del programa de televisión.

2. WOW

La aplicación de World of wonder tiene disponible en nuestro país los episodios de estreno de la actual temporada de la competencia drag. En cuanto termina la transmisión del episodio en EU, está disponible en México. Con todo y subtítulos.

3. Tiempo

WOW presents plus ha ofrecido este servicio en México desde la tercera temporada de All Stars. Tiene un costo de 75 pesos al mes con un mes de prueba gratis y básicamente es (hasta ahora) un servicio diseñado para los fans de RuPaul y compañía.

4. Catálogo

Además del estreno de cada jueves, cuenta con todas las temporadas del show, las tres temporadas de All Stars y todos los episodios de Untucked, el programa con todo lo que no se vio en la emisión principal. Es realmente un paraíso drag.

5. Alaska

Y no solo eso. También tiene producciones exclusivas con algunas de las drags más populares salidas del show, como These are my giftssss donde Alaska Thunderfuck abre regalos de sus fans. Si ustedes es fan de Drag Race, vale cada peso.

@orramos