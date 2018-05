Alaska de regreso

1. Alaska

Y no me refiero a María Olvido Gara Jova, fundadora de Alaska y Dinarama y Fangoria, sino a Alaska Thunderfuck, que este sábado se presenta en el Auditorio Blackberry de Ciudad de México como parte de The Realness Tour.

2. RuPaul

Alaska es una de las alumnas más destacadas de RuPaul’s Drag Race. Ganadora de la segunda temporada de la edición All Stars y una drag con una propuesta integral. Es actriz, cantante, compositora, diseñadora y consentida del show de tv.

3. Música

Si bien en todas estas facetas tiene algo que aportar, su propuesta es digna de comentarse. Con su primer álbum, Anus, básicamente logró lo que Lady Gaga quería alcanzar con Artpop: un disco pop con sonidos underground de vanguardia.

4. ‘Anus’

Suena a los clubs en Berlín y habla sobre temas tan vigentes como la masculinidad (“Beard”) y al mismo tiempo juega con temas superficiales como las uñas, las pelucas y los usa de pretexto para hablar sobre las dinámicas en el mundo drag.

5. ‘Show’

En México ya tuvimos la oportunidad de ver a Alaska y su show está a la altura de lo que hemos visto en Drag Race y en sus distintos espacios en YouTube. Para aquellos que apenas se acerquen al mundo drag en vivo, es una buena recomendación.

