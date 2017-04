Trabajar con otros

El capítulo 7 del libro grande de Alcohólicos Anónimos, uno de los programas de mayores casos de éxito en el mundo en el tratamiento de adicciones y que ha sido adaptado para diversas patologías similares y no exclusivamente para el alcohol, lleva en su título "Trabajando con otros", una de las claves para el trabajo de recuperación.

El programa de los 12 Pasos surgió justo de una plática entre dos alcohólicos, William Griffith Wilson y Robert Holbrook Smith (mejor conocidos como Bill W y el Dr Bob), quienes se dieron cuenta que al compartir sus mutuas experiencias con la bebida curiosamente estaban dejando de tomar y reforzando su deseo de dejar de hacerlo.

El principio de la ayuda mutua y de compartir, que entre sus características refuerza el sentido de identidad, comprensión y pertenencia, es uno de los mecanismos más valiosos en la recuperación de los adictos quienes al trabajar con otro enfermo, no sólo están pasando el mensaje (paso 12) sino reforzando su propia consciencia de enfermedad.

Por eso, cuando un grupo de adictos en abstinencia o recuperación va en ayuda de un adicto que aún está consumiendo o recayó, se vive un doble servicio. Por una parte, tratar de salvar a su "hermano" que aún está sufriendo y, por otro, reforzar su propia sobriedad y fortalecer la idea de no querer volver a ser presa de la enfermedad.

Tanto las clínicas de rehabilitación, los grupos privados terapéuticos y los grupos abiertos de 12 pasos trabajan sobre esta línea de la recuperación, en la que no importa lo que se haya consumido, la cantidad o las consecuencias, sino el deseo de recuperarse.

Cuando me preguntan si es mejor ir a AA o a NA o similares, yo les digo que en las clínicas no hay diferencias, hay un solo grupo para todo tipo de adictos, cuya importancia es trabajar humildemente con otros similares y practicar los principios básicos del programa, dejando a un lado los egos, los deseos de controlar al grupo o de someter a sus compañeros, finalmente la recuperación es personal. Así que lo mejor es buscar el grupo con el que más se identifiquen y se sientan en crecimiento y no en lucha de poderes.

De igual forma, creo firmemente que el tratamiento integral que incluye la parte médica, la guía espiritual, el grupo sea privado o público AA, NA o similares y el apoyo de un profesional de las adicciones en terapia individual, es un modelo que permitirá tener una recuperación más sólida.