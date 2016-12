Un inventario personal

En plenas posadas y en la víspera de la Navidad para quienes creemos en ella y del final de este año 2016, más allá de las costumbres mercantiles y consumistas de nuestro mundo, afortunadamente son fechas que permiten la reflexión, el análisis y la gratitud de un ciclo calendario que está por terminar, con todas sus lecciones, para vaciarnos y poder recibir las bendiciones de un nuevo 2017.

Para los adictos en recuperación, para sus familiares y ¿por qué no? para quienes aún están sufriendo de esta terrible enfermedad, hacer balances a veces es complicado porque la visión del mundo muchas veces se ha distorsionado por el sufrimiento y entonces al hacer cuentas se piensa que el universo y los demás les deben algo, ya que ellos simplemente han sido víctimas de las circunstancias.

En este sentido, una de las herramientas más poderosas para resignificar esta visión del mundo es el cuarto paso del programa de los 12 Pasos de AA, y de todos los grupos anónimos, en el que dice "sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos".

La expresión "sin miedo" equivale a decir "sin reservas", "sin escatimar", "Con valor" y el enunciado termina diciendo "de nosotros mismos", lo cual significa que es un proceso personal en el que me olvido de los demás y me enfoco en mí, tanto en mis aciertos y virtudes como en mis fallas y limitaciones, haciéndome responsable de mi propia historia de vida y dejando a un lado resentimientos, culpa y vergüenza que son fantasmas que muchas veces limitan la salud emocional. En otras palabras, barrer el lado de la banqueta que me corresponde.

Sea ocasión este momento para hacer ese inventario, cerrar ciclos, agradecer lo vivido, asentir el momento, aceptar la realidad y resignificar nuestra historia y nuestra postura ante la vida, para llegar al cambio paulatino que nos lleve a la alegría de vivir.

En esta nuestra última colaboración del año, agradezco a mis lectores semanales, a este su periódico Milenio Puebla y a sus directivos y colaboradores, a Dios y a la vida, haber podido compartir con cada uno de ustedes una reflexión cada jueves, deseándoles mis mayores consideraciones y parabienes en estas fiestas y en el año nuevo. Hasta enero, Dios les bendiga.

