Nuestro dolor, el dolor de todos

Los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre dejaron un profundo silencio en nuestro ser, una tristeza que difícilmente encontrará cobijo al pensar en aquellas familias que perdieron a sus seres queridos. Su dolor se convirtió en el nuestro y sus familiares también se hicieron nuestros, lo que le pasa a uno, lo sentimos todos.

Sin embargo, dentro del miedo, la desesperación, el sufrimiento, la soledad, el abandono y la preocupación por el futuro de miles de personas que han sido desplazadas, surgió una sociedad civil renacida, fuerte, que, con todo y el corazón roto, en lugar de caerse, se levantó.

Sí, floreció una sociedad civil unida, generosa, empática, incluyente, igualitaria, que no discriminó entre estratos sociales, credo, raza, preferencia sexual o discapacidad, que enfrentó la adversidad con determinación y valentía, que creció y sacó fuerzas al ver la tragedia que tenía frente a sus ojos. Hay un antes y un después.

El puño cerrado con el brazo en alto de los rescatistas que se encontraban sin descanso alguno sobre los escombros de los edificios colapsados en busca de vida —o tratando de entregar los cuerpos a los deudos para que pudieran ser honrados como se debe—, se convirtió en el símbolo de lo tuyo, de lo de él, de lo nuestro, de lo de todos; todos levantamos ese puño cerrado, honrando a los vivos, a quienes se nos fueron, pero sobre todo a la fuerza de los mexicanos, de lo que sí se hizo.

Cada quien apoyó incondicional y gratuitamente con lo que pudo en las calles y a través de las redes sociales. Salieron médicos, cocineros, trabajadores de la construcción, ingenieros, arquitectos, comerciantes, amas de casa, enfermeras, trabajadores de limpieza, empresarios, taqueros, jóvenes, estudiantes, maestros, blogueros, notarios públicos; la lista no termina, nadie se quedó indiferente ante la tragedia. Hemos demostrado que sí podemos vernos a los ojos como iguales, respetarnos los unos a los otros y madurar como sociedad civil. Esto que empezó no debe terminar, porque también aquí está el comienzo de un mejor país, ya lo vivimos hace 32 años, esta es la segunda oportunidad, y esta vez no se puede dejar ir.

Quiero reconocer y agradecer la labor del Ejército, de la Marina, de los diversos grupos de topos, a los miembros de Protección Civil, a todos los países hermanos que mandaron equipos de expertos en desastres y rescate para que estuvieran trabajando hombro a hombro junto con las autoridades mexicanas en las zonas cero y, desde luego, mi mayor reconocimiento a esta nueva fuerza de la sociedad civil.

Fue en el edificio número 241 de la calle Enrique Rébsamen en el que murió la hermana de una entrañable amiga del International Womens Forum (IWF).

Muchos conocimos el video en el que la sobrina de mi entrañable amiga nos comunica que las autoridades le han indicado que la única forma de rescatar a su madre es desmantelando poco a poco el edificio. Supimos de su preocupación: alguien había presentado una demanda de amparo para que no se utilizara maquinaria pesada en la remoción de escombros; y nos pedía, al final del video, ayuda para revocarlo, pues la concesión de la suspensión había detenido todo trabajo en el edificio.

Como ciudadana, como ministra en retiro y como una convencida de que nuestro juicio de amparo es un medio de control constitucional por excelencia para la tutela de nuestros derechos humanos, debo reconocer que quien interpuso dicho amparo solicitando la suspensión lo hizo con el fin de buscar proteger la vida de las personas que aún pudieran encontrarse atrapadas en el edificio, para así continuar con la búsqueda “exhaustiva, minuciosa y cuidadosa”, para descartar la posibilidad de encontrar sobrevivientes o que se recuperara la totalidad de los cuerpos para, posteriormente, proceder a la demolición. En mis 21 años de experiencia como jueza constitucional puedo afirmar que no hay juez alguno que se hubiera atrevido a conceder una suspensión para obstaculizar un rescate o para paralizar a las autoridades competentes en su trabajo, mucho menos en momentos de crisis. Es conveniente meditar si la medida cautelar concedida por el juez décimo primero de distrito en materia administrativa… “para el efecto de que las autoridades competentes de protección civil continúen las labores de búsqueda y rescate, y realicen las acciones necesarias para determinar si es factible o no el uso de maquinaria para el retiro de escombros en las zonas afectadas … (y señalando que) queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades… el análisis respectivo, atendiendo a las circunstancias del caso, por ser la autoridad competente y contar con los conocimientos en la materia, debiendo en todo momento optar por preservar la vida de las personas que pudieran encontrarse entre los restos de los inmuebles…” es equivalente a ser un “ejemplo de cómo se está obstaculizando un rescate por un amparo producto de rumores…”

Las autoridades encargadas de las labores se abstuvieron de continuar para no incurrir en incumplimiento, cuando el tiempo apremiaba, cuando las posibilidades de encontrar con vida a las personas cada vez se hacían menos. Me preocupa que se haya interpretado la suspensión en estos términos, que se hayan detenido las labores de rescate y que se haya informado a esta joven que no podían continuar debido a la suspensión, cuando lo único que ella quería era encontrar a su madre.

Me queda claro, y leámoslo con cuidado, que lo resuelto por el juez en la suspensión no era, ni por asomo, para obstaculizar un rescate ni mucho menos para abstenerse de continuar con las actividades de búsqueda y salvamento. A fin de evitar esta mala interpretación de la suspensión, el quejoso decidió desistirse del amparo. Una resolución que busca proteger la vida, no debería malinterpretarse por las autoridades, eso preocupa, y preocupa mucho.

El juicio de amparo nos protege contra la arbitrariedad de las autoridades. Muchas veces ha sido cuestionado —incluso mal informada su importancia—, pero si nos ponemos a meditar y reflexionar sobre éste, veríamos que es el único medio, no solamente de control constitucional, sino de protección a los derechos humanos contra las violaciones y arbitrariedades de las autoridades.

Con gran pesar comparto que la mañana del lunes 25 de septiembre rescataron el cuerpo de la hermana de mi querida amiga, que en paz descanse, y que en paz descansen todos los que perdimos.