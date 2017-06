De la moda (rápida) lo que te acomoda

Tengo, como tantos, una relación ambigua con el fenómeno del 'fast fashion', del que marcas como H&M, Uniqlo, Topshop, Mango, Forever 21 o Urban Outfitters son ejemplos conocidos, y que tiene en el grupo industrial español Inditex —que reúne firmas como Massimo Dutti, Uterqüe, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius y, de manera descollante, Zara— su principal exponente y productor. Una parte de mí ve en él una fuerza democratizadora que, al comercializar a un costo asequible ropa y accesorios de razonable buena calidad, muy buen diseño y rigurosa observación de las tendencias, permite que estilo y moda dejen de ser coto de una elite, contribuye a que podamos zanjar las diferencias de clase y promueve la divulgación de una cultura del diseño en sectores cada vez más amplios de la sociedad. Otra parte de mí, sin embargo, condena su frecuente dependencia de procesos creativos ajenos por los que no paga regalías: mientras que en tiempos previos a la globalización las tiendas departamentales del mundo compraban a grandes diseñadores franceses como Dior o Chanel el derecho a reproducir sus patrones y a yuxtaponer su firma a la etiqueta de la casa, hoy es posible identificar en cientos de prendas comercializadas por las cadenas de moda popular diseños de firmas reconocidas —el sitio fashioncopycats.com muestra, por ejemplo, prendas de Zara por vía de Saint Laurent, de Mango por vía de Gucci o de H&M por vía de Balenciaga— realizados en materiales baratos y a partir de procesos industriales, con apenas el número suficiente de detalles modificados para evitarse una demanda por violación de copyright. Si me pongo autorista, me indigno: he aquí a grandes transnacionales lucrando con los años de estudio y la chispa de creatividad de, digamos, Anthony Vaccarello o Alessandro Michele o Demna Gvasalia sin ofrecerles remuneración económica o crédito autoral. Si me pongo economicista, sin embargo, la indignidad cede: los precios exorbitantes que alcanzan los diseños de las grandes firmas (que solo pueden pagar los muy ricos) y los reflectores acordados por la prensa especializada a sus creadores bien podrían servirles de compensación, por no hablar (me pongo ahora sociologista) de que, en estricto sentido, no estaría sino volviendo a la calle (en una lógica industrializada) lo que la alta costura tomó en el origen de la misma calle, en donde se origina siempre el proceso de la moda. Hay casos, sin embargo, que me devuelven a mi anterior suspicacia: así el de la diseñadora gráfica Tuesday Bassen, vocera de un grupo de creativos no afiliados a empresa alguna cuyo trabajo habría sido ostensiblemente copiado por Zara para una serie de pines y parches comercializados en todo el mundo sin que, en su caso, mediara el amparo jurídico o los beneficios económicos y mediáticos de la afiliación a una firma de alta moda.

Ante este escenario, creo haber encontrado de manera más o menos empírica una estrategia para lidiar con mi conciencia: me confesaré comprador ocasional de algunas de estas firmas de fast fashion —mi bolsillo y mi apariencia lo agradecen—, aunque solo de prendas básicas y clásicas que no acusan origen en un proceso creativo ajeno específico. Mientras escribo esto, identifico en mi atavío dos: el suéter de cuello en V de color ladrillo es de Uniqlo, el pantalón de estampado Príncipe de Gales de la marca brasileña Riachuelo. Ambos, sin embargo, resultan tan atemporales que podrían haber provenido del guardarropa de mi padre o —si se hubiera decantado por el corte continental en los años sesenta— de mi abuelo. Concedo, en cambio, una propuesta de diseño en los calcetines lila con motas blancas que porto: esos los compré en una tienda de diseñador y los pagué a precio de diseñador, como creo que lo merecen.

Todo esto me ha venido a la mente a luz del escándalo que ha desatado el donativo al sistema de salud pública español de 320 millones de euros, etiquetados para la atención de enfermos de cáncer, por parte de Amancio Ortega, para mayores señas fundador y ex presidente de Inditex. En términos asaz injuriosos, militantes de Podemos y de Izquierda Unida, esos bastiones del extremismo dizque progresista, han condenado el acto y conminado a las autoridades a rechazar el muy necesario recurso sin otro argumento que la prosperidad del donatario, que lo haría por definición reprensible. No suscribo del todo su modelo de negocio pero deberé decir que, así como el saco gris de punto con la etiqueta de Zara que he de vestir mañana me parece económicamente inocuo, esos casi 6 mil 500 millones de pesos para el tratamiento de enfermos graves me resultan dignos de saludo.

He ahí un caso en que bien harían los españoles en tomar de la moda lo que les acomoda.