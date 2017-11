Preguntones

Quienes recuerdan a Bob Fosse son cada vez menos y, en todo caso, lo hacen como el extraordinario coreógrafo que (también) fue, lo que es una injusticia parcial. Quienes recuerdan a Paddy Chayefsky se cuentan ya con los dedos de una mano, y eso es una injusticia mayor. Porque Fosse, además de dotado bailarín y excepcional coreógrafo, fue uno de los grandes directores de cine y teatro que diera el siglo XX (entre sus obras se cuentan la versión fílmica de Cabaret y All That Jazz) y porque Chayefsky, pionero del drama televisivo de calidad, dio al mundo guiones tan importantes como el de Marty (primero en televisión y después en cine) y el de Network, reflexión devastadora y preclara sobre el atrabiliario poder de la televisión.

Fosse y Chayefsky nunca colaboraron formalmente y, al provenir uno de los oropeles del musical de Broadway y el otro del mundo menos relumbrante (y acaso más respetado) de la dramaturgia independiente, difícilmente podrían aparecer vinculados en el imaginario cultural. Pero lo cierto es que, a lo largo de décadas, habrían de ser cómplices solidarios y mejores amigos, vínculo que cultivaran comiendo juntos casi todos los días en el hoy desaparecido Carnegie Deli, emplazado a pocos metros del edificio de Manhattan en el que ambos rentaban oficinas. Fue justo en las mesas de ese comedero, a la luz del intercambio de ideas y preocupaciones sobre lo que pasaba en el mundo y en los medios, que entre 1974 y 1975 habrían de dar a luz sendas obras que acusan más parentescos de los que a priori pareciera: Chicago, musical coescrito y dirigido por Fosse, estrenado en 1975, y Network, guión de Chayefsky llevado a la pantalla por Sidney Lumet en 1976.

Oscura parábola con recurso a los formatos y la estética del teatro de revista, Chicago —llevada después al cine por Rob Marshall— está ambientada en los años 20 y cuenta la historia de dos autoras de crímenes pasionales que, ayudadas por un abogado poco escrupuloso, buscan aprovechar el sensacionalismo de la prensa para capitalizar la notoriedad derivada del escándalo y devenir estrellas del vodevil. En cuanto a Network, parte de la premisa de un conductor de noticiarios televisivos que, ante su despido por bajos índices de audiencia, amenaza al aire con suicidarse y, con ello, se convierte en una suerte de icono del descontento masivo así como en la mascota de una televisora que encuentra en su ejemplo la inspiración para elevar sus ratings con recurso al escándalo, la arenga y el amarillismo. Herederas del espíritu de Watergate, Chicago y Network cuentan, en esencia, la misma historia: la de una sociedad ávida de entretenimientos excitantes y pasajeros que consume (y desecha con rapidez) sin cuidado de la moral o del derecho, y cuya basalidad es aprovechada por los medios para obtener ganancias fáciles y por las figuras públicas para allegarse popularidad instantánea.

Chayefsky y Fosse y sus obras, gemelas espirituales, han estado en mi ánimo a la luz de los recientes escándalos sexuales de la industria cinematográfica que, si bien ponen el dedo en la llaga de un fenómeno no solo condenable sino punible —es decir digno de castigo judicial—, también iluminan, acaso de manera inadvertida, otro que estos dos creadores identificaran hace más de 40 años (y que, por lo visto, no ha hecho sino empeorar): la idea de los medios —periódicos en los 20, televisión en los 70, redes sociales en nuestros tiempos— como tribunales paralegales express en los que los acusados son sometidos a un juicio plebiscitario sin debido proceso y cualquier matiz de disenso, por mínimo que sea y razonado que aparezca, es repudiado por la turba, pletórica de pánico moral. Así hoy el caso del actor Alec Baldwin quien, a pregunta expresa de un periodista, declarara que había escuchado rumores de que la actriz Rose McGowan había sido violada por el productor Harvey Weinstein y cuestionó —solo cuestionó: no afirmó— si la aceptación de un arreglo económico extrajudicial por parte de ésta no habría contribuido a invisibilizar el abuso sexual en el Hollywood contemporáneo. No se hizo esperar la reacción en Twitter, encabezada por la actriz Asia Argento, quien escribiera a Baldwin “O eres un total imbécil o estás sirviendo de tapadera a tus amigos y salvando tu reputación. Quizás las tres”. ¿Debió Baldwin denunciar ante la justicia —o, peor, ante los medios— algo de lo que no tenía prueba? Concediendo el sufrimiento de McGowan y la presión a la que debe haberse visto sometida, ¿fue la mejor decisión —en lo personal, en lo social, en lo jurídico— aceptar un pago a cambio de su silencio? Más aún, ¿merece Baldwin simplemente por abrir la discusión un linchamiento virtual que lo ha llevado a cerrar su cuenta de Twitter?

Nomás pregunto.