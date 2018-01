Ni más ni menos

Yo, Arnulfo, converso con Bartola a propósito de la convocatoria a una reunión de trabajo del grupo que ha de definir las coordenadas de un proyecto importante para este año:

—Somos solo Arnulfo, Celedonio, Dagoberto, Eulogio y Bartola, ¿verdad? —inquiere ella.

—Es correcto.

—Chale. Nos falta una mujer.

Hasta donde sé y recuerdo, Bartola, mi interlocutora, es mujer. Supongo entonces que lo que quiere decir es que en el grupo hace falta una segunda mujer. Dado que el proyecto no está ligado con el género en sentido alguno, y que somos justamente Arnulfo, Bartola, Celedonio, Dagoberto y Eulogio —ha querido la casualidad que cuatro hombres y una mujer (la que, por cierto, encabeza el grupo)— quienes hemos trabajado en la concepción del proyecto y quienes seremos responsables de su implementación, me permito aventurar una hipótesis que es también una manifestación de desacuerdo:

—¿Para ser políticamente correctos y tener contentas a las personas que suben a Facebook sus fotos luciendo guantes verdes y moños rosas?

—¡Noooo! ¡Porque somos listas!

¿Quiénes son listas?, me pregunto. Infiero que lo que quiere decir es que las mujeres son listas, con lo que coincido a veces... y a veces no:

—Unas muy. Unas algo. Unas nada. Igualito que los hombres, fíjese usté.

Después dejo que la misantropía (que no es sino una forma de realismo) se apodere de mí:

—(La mayoría nada, de hecho. Como la mayoría de los hombres).

(Quizás sea yo muy exigente o muy mala persona. Quizás haya sido mi desgracia fortuita conocer a lo largo de mi vida más personas tontas que listas. Pero, en efecto, en mis 42 años he conversado con menos hombres inteligentes de los que me gustaría y con menos mujeres inteligentes de lo que me haría feliz y, a reserva de emprender un ejercicio estadístico que resultaría no solo ocioso sino imposible, la proporción de listos y tontos en mis interlocutores históricos de ambos géneros se antoja más o menos la misma: si no baja, cuando menos claramente minoritaria).

—Lo sé pero por distribución poblacional es obvio que somos machistas —arremete Bartola.

"Eso lo serás tú", le espeto, antes de recitarle el rosario de jefes que he tenido a lo largo de mi vida: Teresa, Martha, Rocío, María Elena, Eunice, Ricardo, José, Aurora, Enrique, Jorge, Irma Pía, Magdalena, Manuel, Carlos, Mara, Enrique, Raúl, lo que —podrá hacer el lector el cómputo— suman exactamente 9 hombres y 8 mujeres. Añado también a la lista a las mujeres que me han hecho el honor de trabajar conmigo de manera cercanísima, como mis pares o mis brazos derechos —Ivonne, Alejandra, Claudia H, Gina, Arizbeth, Diana, Claudia M, Rosalía, María: las consigno para agradecerles lo mucho que me han aportado y lo mucho que me han enseñado—, lo que acaso demuestre mi entusiasmo por trabajar con las más listas. Con las personas más listas, quiero decir, muchas de las cuales han sido mujeres, lo que sin embargo no ha sido sino un criterio circunstancial a la hora de dejarme reclutar a sus equipos de trabajo o de reclutarlas a los míos, decisiones en las que, para ser franco, he preferido pensar en el talento y no en la distribución poblacional, ya solo porque prefiero trabajar con seres humanos que con estadísticas.

El asunto no es menor —tanto que cerré la conversación diciendo a Bartola "Creo que ya me diste tema para mi columna de hoy"— ya solo porque, si aspiramos a vivir en una sociedad con verdadera equidad de género —y es ése mi caso— bien haríamos en pensar a las mujeres en tanto seres humanos y en tanto profesionales y no reducirlas a cuotas con las que debemos cumplir; mejor haríamos todavía en desterrar ideas condescendientes, surgidas de la culpa y el automatismo intelectual, como aquella que querría que todas las mujeres fueran "listas" por el mero hecho de su género.

Cierto: a lo largo de la historia de Occidente, las mujeres han gozado de muchas menos oportunidades que los hombres para poner en acto sus capacidades y disfrutar los beneficios derivados de ello, y ésa es una deuda histórica que la cultura toda está obligada a resarcir. Sin embargo, la vía para hacerlo no es "darles chance", noción implícita en la evaluación acrítica y sumaria de la inteligencia de un género todo, o en la tendencia a asignar lugares en un grupo a partir de un mero hecho biológico, prácticas que llevan implícita una primacía de lo masculino, de acuerdo a la cual sería prerrogativa de los hombres, detentores del poder, otorgar a las mujeres la graciosa concesión de un espacio.

Bien está que Bartola trabaje con Arnulfo, Celedonio, Dagoberto y Eulogio (y que cualquiera de ellos se sitúe a la cabeza) como bien está que lo haga con Austreberta, Clotilde, Drusila y Eustaquia. No más pero tampoco menos: he ahí el espíritu de la verdadera equidad.