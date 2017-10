Bendita entre los hombres (¿y maldita entre las gorjeantes?)

Hace casi 20 años que conozco a Marta Lamas. Hemos frecuentado los mismos círculos de manera intermitente, y en ellos hemos discrepado con no poca frecuencia pero también con no poca civilidad, como es correcto entre personas que no comparten posturas pero que ven la del otro como digna de respeto y animada por buenas intenciones. Si hago esta admonición es porque me parece importante aclarar desde dónde escribo: no desde la cercanía a Marta y a su idea de mundo, tampoco desde la oposición a ellas, sino desde un respeto no por distante menos interesado.

Lamas es la feminista paradigmática de México, y su durabilidad es notable. Contemporánea no solo cronológica sino intelectual del llamado feminismo de la Segunda Ola —el que hizo de lo personal materia política a la zaga de figuras como Kate Millett, Germaine Greer y Gloria Steinem— supo transitar a la agenda de la Tercera Ola al sumarse a la problematización de asuntos hasta entonces condenados en redondo —de manera destacada la pornografía y la prostitución— y al incorporar variables como la identidad étnica y sexual a su debate. Si bien mucho de su entramado intelectual —como mucho del entramado intelectual del feminismo contemporáneo en general— me parece en última instancia un balazo en el pie de la equidad de género —así la discriminación llamada positiva, así el lenguaje llamado inclusivo, así la frecuente representación de las mujeres como víctimas indefensas de una sociedad patriarcal omnipotente, todo lo cual me parece las condena a una ciudadanía de segunda—, su voz es digna de escucha y necesaria al debate de las cuestiones de género, aun si a menudo postula éste como una cuestión de mero determinismo biológico y no, a la manera de Judith Butler, como un constructo complejo en el que lo genital no es sino una de las variables a considerar.

Tal habría de ser claramente el espíritu que animara la organización, por parte de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y el Seminario Universitario de la Modernidad, del coloquio Marta Lamas en diálogo con XY, que hubiera debido verificarse el próximo 11 de octubre y que fuera cancelado tras una virulenta reacción en su contra en redes sociales. El título es claro —se trata de un diálogo entre una persona que se identifica como mujer y como feminista y 11 personas nacidas con un par cromosómico XY, es decir hombres en términos biológicos— y parece, en efecto, muy adecuado a una idea moderna —esto es a la idea del siglo XX— del género. Desde una perspectiva más contemporánea, habría resultado interesante complejizar la identidad sexual de los contertulios de Lamas: en tiempos en que la noción de LGBT no hace sino sumar posibilidades identitarias a sus siglas, habría sido deseable ponerla a dialogar con personas transgénero, transexuales, travestis, intersexuales, en reconocimiento de unas posibilidades de la identidad de género que hoy se antojan tan múltiples que una revista tan mainstream como National Geographic puede dedicarles una edición especial.

Interesante, sí, más no imperativo. De entrada, porque el coloquio no es presentado como uno sobre feminismo sino como uno cuyo único eje rector es Marta Lamas. Y porque, aun si no resulta poderosamente original, algún interés tiene imaginar a figuras como Rolando Cordera, José Woldenberg o José Ramón Cossío en una discusión que inevitablemente —dada su interlocutora— deberá pasar por los terrenos del género, como algún interés —y algún espíritu de inclusión— tiene integrar una nómina de interlocutores académicos cuya identidad es en su mayoría la de hombres heterosexuales cisgénero a una discusión sobre temas que suelen quedar lejos de sus áreas de estudio.

La ira que ha desatado el coloquio parece entonces claramente fuera de lugar. Primero, porque no se asume un encuentro sobre feminismo. Después porque, aun si así hubiera sido, quiero pensar que el feminismo —entendido como una corriente intelectual y política que pugna por la equidad de género y por el debate público de lo privado— no es asunto solo de mujeres ni postura privativa de quienes hayan nacido con un par cromosómico XX. Y, tercero, porque si algún daño —entre tantos bienes— ha hecho cierto feminismo es aquella impronta que reduce todo acto público a una repartición de cuotas justamente cromosómicas, más allá de lo que cada participante pueda aportar a la discusión, con independencia de su sexo biológico. Si interesa o no escuchar a Marta Lamas —o, por cierto, a Jenaro Villamil— es cosa que debería tener más que ver con sus neuronas que con sus cromosomas. (Parece, sin embargo, que aquellas no hacen mucha falta a la hora de entregarse a los gorjeos electrónicos dizque con perspectiva de género).