Un problema cultural

Lunes no martes. Esta página y no aquella. Tales son las nuevas coordenadas de esta columna que llevo años publicando en MILENIO, y que hoy cambia de día y de espacio, más no de emplazamiento, no de punto de vista. He pretendido presentar cada semana reflexiones no solo sobre la cultura, sino desde la cultura. Lo que significa que, si bien las bellas artes no me han sido ajenas, tampoco la sociedad o la ciudadanía, la moral o los medios, la política o la tecnología. No podría ser de otro modo: constituyen parte de la cultura —que las marca al conferirles la impronta de su tiempo y lugar—, pero además van produciendo a su vez cambios en la cultura misma. La cultura, pues, no es solo aquello de lo que escribo, sino el punto de mira desde el que lo hago. Con esta mudanza, refrendo un compromiso personal a servirme de la cultura para tratar de entender lo público (que, por cierto, no se limita a lo político, pero por fuerza lo incluye y está imbuido de su espíritu).

Parecen llevarse mal en México hoy política y cultura. Parece que una no viera ni oyera a la otra, se pretendiera inmune a su influjo, se propusiera caminar por su propia pista, sin percatarse de que corre por fuerza por un campo cultural. La clase política habla a la clase política, lo hace de temas que interesan a la clase política, en un lenguaje que solo apela a la clase política. De vez en cuando las encuestas o los trending topics les producen un soponcio y vacían vino viejo en odres nuevos: generan spots y GIFs y memes, creyentes de que, al adoptar formas de la cultura contemporánea, podrán comunicar un mensaje ajeno de origen a ella. No sorprende entonces el supremo interés de la mayoría de los mexicanos por lo político. ¿Cómo oir a quien no solo no nos oye, sino que, si se lo propusiera, ni siquiera poseería el lenguaje para entendernos? De ahí la ajenidad de la política, de los políticos, de los partidos: de su existencia en un espacio aislado del ecosistema cultural.





De ahí también un vacío (cultural), que es menester colmar (con buena política).