¿Contigo en la distancia?

Sé bien que muchos más son los lectores que acometen la lectura de este texto en pantalla que en papel. Y, pese a las muchas reservas que guardo con las redes sociales —esos avatares más conspicuos de la revolución digital— no tengo problema con ello, como no tengo problema con las tantas transformaciones que ha sufrido mi vida profesional como personal a efecto de ese cambio de paradigma. Sigo sintiéndome parte de un periódico, y orgulloso de serlo, sin que me importe el peso que tenga su soporte impreso: en pantalla o en papel, MILENIO es MILENIO. Sigo dedicado a la producción de contenidos editoriales y audiovisuales y, aunque soy consciente de que la forma que adoptan cambia dependiendo de la salida que tengan —no se escribe ni se edita igual para un sitio web que para una revista impresa, de la misma manera que la sintaxis, los valores de producción y la duración de un video cambian dependiendo de si serán consumidos en la pantalla de un televisor que de un teléfono celular—, sigue gustándome mi trabajo y sigo aprendiendo de él. Como consumidor, soy anfibio: leo libros, periódicos y revistas en papel como en pantalla, soy espectador de lo que transmite la televisión, de los discos —de video como de audio— que poseo en físico pero también de lo que me brindan, Netflix y YouTube y Spotify. No he abjurado, pues, de los soportes físicos con los que me hice a la lectura, a la música, a la televisión, al cine pero tampoco doy la espalda a los eBooks, a las apps, a los OTT. Vivo a caballo entre el siglo en el que nací (el de lo tangible: el de la biblioteca y la discoteca y la videoteca y el televisor) y el siglo en el que moriré (el de las descargas y el streaming, el que privilegia el acceso por sobre la posesión, el del consumo online).

Tengo, sin embargo, límites, que acaso sean limitaciones (uno no puede negar su edad, y la poca o mucha esclerosis intelectual que suponga) pero que prefiero pensar genuino interés por los lenguajes y los procesos de comunicación y por hacer uso de ellos de la manera más eficaz posible. Todo esto me vino a la mente esta mañana mientras me ocupaba de uno de mis rituales digitales favoritos: consultar La Matinale du Monde. Se trata de una aplicación de paga para teléfonos celulares que ofrece a los lectores del periódico francés Le Monde una selección personalizada de noticias. La idea es tan buena que me ha generado adicción, ya solo en virtud de un algoritmo que, a partir de mis selecciones, va afinando el criterio editorial de la oferta a los temas de mi interés: ventaja feliz de la lectura de diarios en la era digital.

Pues bien, resulta que una de las notas que me propone hoy Le Monde es un reportaje sobre el estado del arte de los MOOC, acrónimo inglés de Massive Open Online Courses (o Cursos en Línea Abiertos y Masivos), que hasta hace poco eran tenidos no solo por la vanguardia de la educación superior sino como una de las muchas herramientas democratizadoras del conocimiento que trae consigo la revolución digital. Surgidos en la universidad estadunidense de Stanford en 2011, y retomados después por instituciones de educación superior de todo el mundo (incluido México), los MOOC buscan eludir la limitante de la matrícula y el acceso presencial para allegar cursos de maestros prestigiados de universidades de clase mundial a poblaciones estudiantiles amplias, merced a su registro en video y su publicación digital.

A seis años de esto, consigna el reportaje, los MOOC se han revelado un fracaso académico: de acuerdo a un estudio de la Universidad de Pennsylvania, la mitad de los estudiantes inscritos a estos programas de educación a distancia solo consulta una sola sesión, y solo 4 por ciento de ellos la ve hasta el final. No me sorprende. Alumno que fui y maestro que sigo siendo, tengo claro que el proceso educativo parte de un diálogo de ida y vuelta que es el que permite el verdadero ejercicio del pensamiento crítico: no hay transmisión posible del conocimiento sin interpelación, no hay aprendizaje significativo sin la problematización del conocimiento que deriva de la discusión. Autodidacta que también soy, sé bien que es posible aprender en solitario pero, a este efecto, la lectura —en papel o en pantalla, poco importa—, que ofrece la oportunidad de detenerse a pensar o a consultar otro libro, que posibilita los subrayados para referencia futura o el pase de páginas para la relectura, se antoja una herramienta mucho más eficaz para relacionarse de manera dinámica con el conocimiento consignado.

He aquí otra muestra de que lo digital no es el demonio ni la panacea sino una herramienta más, a ser utilizada a partir del ejercicio de un criterio sin el cual la distancia bien puede mutar en olvido.