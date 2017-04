Congruencia

De siempre, Tamara de Anda me ha parecido guapa. Hasta ahora, jamás se lo he dicho. Por la sencilla razón de que no la conozco.

No que no hayamos compartido espacios —hubo un tiempo en que colaborábamos en la misma editorial— y no que no nos hayamos cruzado en pasillos —la recuerdo por haberme sido señalada como bloguera en tiempos en que aquello era novedad pero también, lo confieso, por guapa— pero, dado que nadie nos ha presentado a la fecha, no me ha pasado jamás por la cabeza manifestarle mi juicio estético sobre su persona. Celebro no haberlo hecho: habría resultado impertinente e invasivo además de torpe e innecesario. ¿De qué le habría servido saber que un señor al que no conocía la consideraba guapa? En el mejor de los casos, me habría tirado de a loco; en el peor, la habría hecho sentir incómoda o amenazada.

Hoy, sin embargo, lo manifiesto porque, a partir de su denuncia por hostigamiento a un hombre desconocido que le gritó “¡Guapa!” en la vía pública, y de las reacciones en medios de comunicación y en redes sociales que esto ha provocado, me parece útil señalarlo, primero, a guisa de ejemplo —para mostrar el principio de buena convivencia de no ir por la vida sometiendo a gente desconocida a opiniones no solicitadas sobre su persona—, después en tanto reivindicación pública de la belleza de una De Anda que, entre el aluvión de injurias que ha recibido en redes a raíz de su acto cívico, ha debido soportar verse llamar fea —y cosas mucho más insultantes— por muchos.

Conozco mujeres que disfrutan ser piropeadas por desconocidos en la calle: están en su derecho a no denunciar. Conozco otras, como Tamara, que lo detestan: están en su derecho a denunciar. Hombre (y figura pública) que soy, he recibido algún piropo impertinente y hasta alguno procaz (y también muchos insultos) por parte de desconocidos (mujeres y hombres) en la vía pública: ambas cosas me molestan pero he elegido no ejercer mi derecho a denunciarlos.

Lo que no elimina ese derecho ni la posibilidad que un ciudadano —Tamara de Anda, pongamos— tiene a ejercerlo, aun ante el empleo de un término que algunos podríamos juzgar inofensivo y hasta laudatorio como “¡Guapa!”. Tamara, y todos los habitantes de este país, tenemos derecho a andar por la calle sin ser interpelados por terceros, y bien está que así lo contemple la Ley.

Más preocupante, sin embargo, me parece que, cobijados en el anonimato, usuarios de redes sociales puedan someterla a ella —y a otros ciudadanos, entre los que me cuento— a orondos y arteros insultos, y que no exista mecanismo legal para castigar ese hostigamiento que, no por producirse en una pantalla, es menos real, menos doloroso o menos amenazador.

De Anda ha elegido hacer mofa de ellos en un video publicado en un sitio web (http://malvestida.com/blog/2017/03/plaqueta-denuncia-acoso-sexual-lee-mensajes-de-haters/) y acaso ello le sirva para exorcizar el dolor y banalizar los ataques. Bien por ella. Pero no es mi caso, ni el de muchos, y sería deseable que la legislación (y acaso esto sea materia de derecho internacional) contemplara un mecanismo para denunciar el discurso de odio en internet.

Con idéntico horror he leído los tuits sanguinarios dirigidos a Marcelino Perelló a raíz de sus comentarios —aún más violentos, hay que decirlo— sobre lo acontecido a Tamara y a Daphne Fernández (presunta víctima de una violación en Veracruz). Con gala de incongruencia, muchos son los que en redes han sometido a Perelló justo a lo mismo que dicen condenar en él.

Y para abonar al talante incongruente que parece haberse apoderado del país, la UNAM ha cancelado el programa radiofónico del ex líder del 68 pero no lo ha cesado de sus otras funciones, académicas como administrativas. Si Perelló (a despecho de lo que pienso) no habría hecho sino ejercer su “libertad de pensamiento y de expresión”, consignada en el código de ética de la UNAM, no cabría haberlo privado de su espacio radiofónico. Pero si hizo “una apología de la violencia” y fue socialmente irresponsable (cosa que, a título personalísimo, creo) al afirmar que “sin verga no hay violación”, estaría en falta con respecto a ese mismo código de ética y no tendría lugar en su seno en capacidad alguna.

Al expulsarlo de Radio UNAM, espacio mediatizado, pero conservarlo en la Facultad de Ciencias y el Museo Universitario del Chopo, la Universidad evidencia una práctica preocupante de la que, me temo, ya ha dado prueba: su sujeción al tren del mame, la mayor importancia que da a lo mediático que a lo jurídico y aun a lo moral.

La congruencia no genera likes ni retuits: contribuye a una mejor sociedad. Lo que parece tener sin cuidado a la turba virtual como a sus rehenes, tan preocupados por la popularidad.