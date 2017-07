Carta de Strawberry Fields

¿El último libro que compré? Fue hace cosa de unas tres semanas cuando, invitado a un programa de televisión a hablar del cincuentenario del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de los Beatles, quise saber un poco más de él, aunque sin saber bien a bien de qué quería enterarme.

Si esto hubiera sido en ocasión del 30 aniversario de ese disco, seguramente me habría lanzado a la librería más próxima y habría consultado el anaquel dedicado a la música popular y/o preguntado al dependiente. En el mejor de los casos, habría salido de ahí con un volumen más o menos pertinente (sujeto a existencias) que me habría ayudado (o no) a cumplir mejor con mi encomienda y que me habría llevado (o no) por derroteros insospechados; en el peor, habría salido con las manos vacías y no habría contado con mayor soporte informativo que el cuadernillo asociado al disco y la bibliografía sobre los Beatles (alguna pero no mucha) ya disponible en mi biblioteca. He aquí, sin embargo, que esta necesidad de acceder a mayor información sobre Sgt. Pepper’s se me presentó en un momento posterior a la revolución digital, y que mi ruta fue otra: no fui a la librería sino a mi recámara, donde reposa sobre el buró mi iPad. Abrí la aplicación de Kindle Store donde, no bien ingresé la palabra Beatles en el buscador, me aparecieron varias decenas de títulos dedicados a la banda británica. Curioseando, descubrí lo que de otro modo no podía no sólo saber que existía sino que necesitaba: entre biografías, cancioneros y libros de escándalo se me aparecía uno titulado Can’t Buy Me Love: The Beatles, Britain and America, de Jonathan Gould, que, según las muchas reseñas de lectores incluidas en la página asociada a él, constituía una biografía crítica del grupo, que hacía dialogar su vida y obra con los fenómenos culturales, sociales y políticos que le fueran contemporáneos. Oprimí un botón y la compré desde la comodidad de mi cama. Buena decisión.

Can’t Buy Me Love me ofreció tres cosas. Primero: información biográfica e histórica puntual y pródiga, heredera de un trabajo de investigación notable. Segundo: contexto, a partir de un enfoque que supone tomar en cuenta asuntos como la historia económica y social de Liverpool, las corrientes artísticas de la posguerra europea, el surgimiento de subculturas como los mods y los rockers y el fenómeno de pánico moral asociado a ellas, o las coordenadas del auge del orientalismo en el Occidente de los años 60, y establecer una relación dialógica entre ellos y el trabajo de los Beatles. Y, final y fatalmente, un enorme desconcierto, ya sólo por presentarme en un soporte rabiosamente contemporáneo –el del libro electrónico, siempre accesible pero siempre inmaterial– un universo inexorablemente ido en el que, sin embargo, crecí, y por tanto reconozco tan perdido como ese Mundo de ayer por el que se lamentara Stefan Zweig.

Leo los triunfos y las tribulaciones de los Beatles y me resultan a un tiempo familiares e irrecuperables. Adoptar el dispositivo artificioso de una banda inexistente –porque justo eso son los Corazones Rotos del tal Sargento Pimienta– es cosa concebible hoy para un grupo de músicos; no así, sin embargo, estructurar un disco como la recreación de un concierto imaginario de esa banda (es el caso), con un intro, un outro y un encore, por la sencilla razón de que, si bien siguen editándose (todavía) álbumes, ya nadie los consume como tales, devueltos como hemos sido por las reglas del entorno digital a una industria musical cuyo producto fundamental es el sencillo, ayuno de contexto y de narrativa. Lo mismo con la mítica portada de Sgt. Pepper’s: hoy difícilmente habría sido una sesión fotográfica en estudio con cut-outs de tamaño real (Photoshop se habría hecho cargo del asunto) y, lo que es más, ni siquiera habría sido producida por la sencilla razón de que las portadas de los discos han devenido irrelevantes en un mundo en que éstos han dejado de tener existencia corpórea, en que ya no los poseemos no digamos como objetos sino siquiera como bytes, sujetos como estamos a una lógica del streaming que nos hace dueños de todo y de nada.

El último libro que compré no es mío: pude leerlo pero no puedo prestarlo, no puedo presumirlo, no puedo tocarlo. En él leí sobre un disco que sí que poseo (acaso ya sólo en tanto reliquia; mientras escribo esto suena vía Spotify) pero cuya descendencia quedó trunca antes de cumplir medio siglo. Y consigno esto en un texto que nace como datos electrónicos, que así llegará al medio en que se publique y que será consumido por la mayoría de sus lectores sin que medie el papel, es decir sin que exista de hecho.

Escribo, pues, desde Strawberry Fields, donde nada es real. Y no es cosa en la que haya que clavarse (creo).