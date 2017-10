Cambio de canal

Cierto: un desarrollo tecnológico no necesariamente da al traste con el que lo precede, y el ejemplo más socorrido para argumentarlo en estos momentos de pánico en la industria de los medios de comunicación es el de la televisión, que un día se pensó acabaría con el cine y que décadas después de su advenimiento masivo sigue sin lograrlo.

En los años 50, Hollywood se puso a temblar, temeroso de que la oferta de entretenimiento audiovisual gratuito en casa alejara en definitiva al público de sus productos. Si bien no fue así, la década no hubo de ser una de estabilidad en la industria cinematográfica, y la televisión no resultaría a la postre sino parte, importante pero ni siquiera principal, de sus problemas. Mucho más relevante habría de ser la decisión alcanzada por la Suprema Corte estadunidense en 1948 que obligaba a los cinco principales estudios cinematográficos —MGM, Paramount, Warner Brothers, 20th Century-Fox y RKO— a deshacerse de sus cadenas de exhibición fílmica, lo que habría de privarlas de un canal de distribución garantizado para sus productos, que a partir de entonces se verían obligados a competir con las producciones independientes por el interés de los exhibidores en proyectarlas. El fenómeno estaría en el origen de la crisis del studio system en los años 50, misma que encontraría por tanto no su origen sino su reforzamiento en la competencia representada por el nuevo medio: la disponibilidad gratuita y cómoda de entretenimientos audiovisuales con valores de producción modestos —teleseries y teleteatros— erradicaría la necesidad de las películas de serie b cuya función era hasta entonces ocupar la porción menos atractiva de los programas dobles; las películas consideradas como grandes producciones, en cambio siguieron concitando el interés del público solo que, al enfrentar mayor competencia por las pantallas de exhibición, se vieron obligadas a hacerse no solo más atractivas sino también más escasas ya solo porque habrían de ser más los exhibidores interesados en ofrecer a su público la película susceptible de vender más boletos.

El cine, por tanto, no murió pero su modelo de negocio entró en una crisis severa. Bajo el studio system las cinco empresas citadas, conocidas en el argot hollywoodense como majors, podían preciarse de tener el control financiero de todas las etapas del proceso cinematográfico: ellas eran las que producían, ellas las que distribuían —incluso producciones ajenas, como sería el caso de RKO con las de Disney—, ellas las que exhibían en sus propias pantallas. A ese efecto, habían desarrollado un modelo de negocio en el que mantenían bajo contrato no solo a múltiples actores, estelares como de reparto, sino que mantenían departamentos (de escenografía, de vestuario, de iluminación, de audio) con nóminas ricamente pobladas por técnicos especializados. El cambio legal aunado al cambio tecnológico habría de hacer redundante el modelo de negocio: reducida la demanda, la producción debía verse reducida también, conduciendo a un cambio que llevaría a estos estudios a convertirse con los años en meras instancias coproductoras, y a veces solo distribuidoras, de proyectos las más de las veces concebidos y desarrollados fuera de su estructura.

Algunas empresas (Paramount, Warner, Fox) lo hicieron mejor que otras (MGM, que es hoy un mero membrete y un jugador menor, o RKO, que no lograría la reconversión industrial y sería llamada a desaparecer en 1957). Vale la pena recordar el fenómeno a la luz de la crisis que viven hoy los medios de comunicación en el mundo y en México, ejemplificada por la que enfrenta una Televisa que vive hoy la muy simbólica renuncia de su CEO.

Cierto es que la revolución digital no ha matado la televisión (entendida como lenguaje) pero también que está en curso de transformar su modelo de negocio. Al perder primacía los canales abiertos y de paga en tanto vehículos de transmisión de contenidos audiovisuales y ganarla los servicios digitales como YouTube o Netflix, al multiplicarse las pantallas y cobrar cada vez más espectadores los teléfonos celulares y las tabletas en detrimento de los televisores, y al adoptar el consumo de contenidos audiovisuales un modelo bajo demanda que emancipa al usuario del corte comercial con spots, una productora de contenidos como Televisa encuentra un lastre no solo en su abigarrada nómina y su costosa salida televisiva sino que se ve obligada a transformar sus valores de producción para captar espectadores y sus productos publicitarios para captar anunciantes. Esto es lo que hay tras la renuncia de Emilio Azcárraga: no la muerte de una industria o de una empresa sino la transformación de un modelo de negocio. O, puesto de otro modo, un cambio de canal.