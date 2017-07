Las barbas del vecino

Hipótesis aun por demostrar pero que aventuro a guisa de ejercicio asaz útil: hoy, como en tiempos de la Ilustración, será Francia el país que defina los valores y los mecanismos de las repúblicas por venir.

Lo he dicho ya en otras entregas de esta columna, escritas al calor del proceso electoral que culminara no solo con el arribo de Emmanuel Macron al Elíseo sino con la franca crisis que enfrentan los partidos tradicionales —la derecha encarnada por Les Républicains, la izquierda perfilada por el Partido Socialista— en un país en el que hasta esta elección habían venido alternándose en el poder pero en el que hoy los primeros constituyen una segunda fuerza, con 112 escaños (frente a los 194 que detentaban en la anterior legislatura), y los segundos han quedado reducidos a 30, lo que hace de ellos la cuarta fuerza de una Asamblea Nacional en la que solían ser mayoría y ocupar 280 curules. Queda claro, entonces, que el panorama político francés ha sufrido grandes transformaciones este año y que los actores que parecen haber quedado a la zaga de ellas son los partidos tal como los conocíamos: sumar a los resultados legislativos de Les Républicains y del Partido Socialista los 11 diputados que ostenta el Partido Comunista, los 8 del Frente Nacional y los 3 del Partido Radical de Izquierda da como resultado 164 escaños en manos de los partidos tradicionales, frente a 413 surgidos de nuevas formaciones políticas, muchas de las cuales no responden a la estructura tradicional de los partidos. Dicho de otro modo: en la actual Asamblea Nacional 7 de cada 10 diputados no representan a alguno de los partidos políticos a la vieja usanza.

Más aún: en la última semana, dos de las principales figuras políticas de Francia, el ex primer ministro y hoy flamante diputado Manuel Valls, y el ex candidato presidencial Benoît Hamon, han renunciado a su militancia socialista. El primero ha pasado a engrosar las filas de La République En Marche!, el movimiento que llevó al poder a Macron y que no se transformara en partido político sino en mayo pasado. El segundo ha decidido, en cambio, fundar un movimiento (que no un partido) propio, el del llamado 1 de Julio —por la fecha de su renuncia al Partido Socialista—, con una estructura organizativa ligera, una apertura a las iniciativas ciudadanas y un importante bastión digital, que en mucho recuerdan la arquitectura institucional tanto de En Marche! como de La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, proyectos que lograron arrebatar la primacía a los partidos tradicionales en el reciente proceso electoral.

Lo acontecido en Francia no se antoja sino como la culminación de una serie de fenómenos de todo signo político pero con resonancias comunes que han venido dándose en los últimos años en todo el mundo: de la construcción de los liderazgos estadunidenses de un Donald Trump y un Bernie Sanders, que no se afiliaron a los partidos políticos tradicionales de su país sino a última hora, al avance

de Podemos y de Ciudadanos en España, asistimos a fuertes indicadores de una reconcepción de las vías de acceso al poder en la que la estructura tradicional de los partidos políticos se antojaría obsoleta.

Difícil sería llamarnos a sorpresa: a resultas del fracaso del ideal de progreso emblemático de la modernidad y de la crisis de las ideologías, los partidos —instrumentos ideológicos si los hay— habrían visto mermar su capacidad de articulación social en un entorno en que los ciudadanos se aglutinan cada vez más en torno a causas específicas que los tocan en lo personal, y no a proyectos de nación que les suenan a entelequia. Lastrados por un afán englobador que les dificultaría concitar el sentido de pertenencia, los partidos tradicionales sufrirían un nuevo embate llegado el presente siglo con el advenimiento de la revolución digital, que prescinde de lo presencial para la creación de corrientes de acción y de opinión y que, por tanto, hace de las estructuras organizativas territoriales que solían dar sustento a los partidos instrumentos no sólo obesos y onerosos sino marcadamente contrarios a un espíritu ciudadano y participativo que es signo de los tiempos.

Ignoro si el Hamon que llevó al Partido Socialista francés a un mínimo histórico de 6 por ciento pueda lograr su objetivo de “rebasar” las estructuras partidistas para refundar la izquierda en su país. Lo que me parece verdaderamente digno de seguimiento, sin embargo, será la forma en que su movimiento, el de Macron y el de Mélenchon terminarán por recomponer el panorama político francés y en erigirse en ejemplo (queda ver si bueno o malo) para el resto del mundo. Ante ese escenario, bien harían los políticos mexicanos en poner sus barbas en proverbial remojo.