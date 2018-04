Filantropía para los menores mexicanos

El mundo de la Asistencia Social es uno singular y lejos de lo que algunos grupos o individuos puedan pensar es un ámbito que demanda, por lo menos, tanto profesionalismo como el que usualmente asociamos a los altos cargos de la iniciativa privada, o el profesionalismo que perfila, en algunas áreas, la administración pública. La Responsabilidad Social enfrenta grandes retos y tiene que ocuparse de serias asignaturas pendientes que el Estado mexicano, por desinterés, falta de visión o simplemente incapacidad, no ha logrado atender. La historia que le da forma y sentido a las organizaciones de la sociedad civil tiene que ver con esa falta de compromiso social y de capacidad.

Haciendo frente a la modernidad y a los nuevos retos que el tercer sector nacional y mundial plantean, las organizaciones de la sociedad civil promueven acciones estratégicas para que sus modelos de intervención social de perfil humanista, no solo asistencial, presten especial atención a los derechos humanos de la infancia y a respetar sus preceptos. Por eso tiene que ser un sector altamente profesionalizado, muy comprometido y profundamente sensible; me atrevería incluso a describirlo como valiente y visionario. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil son eficientes, transparentes, con modelos de atención replicables y con altos grados de impacto social medible, aunque haya personajes que las descalifiquen.

El mundo de la filantropía persigue un México más justo, que le permita igualdad de oportunidades a su ya muy polarizada población, un México donde todos los esfuerzos se encaminen a la unidad. Por eso ciudadanos comprometidos, ciudadanos inconformes, asumimos estos retos con la certeza de que podemos ofrecer mejores tiempos a la niñez mexicana.

Son inaceptables los altos grados de desnutrición que sufren 1.5 millones de niños menores de 5 años: uno de cada tres niños padece desnutrición crónica, en un periodo en el que estas carencias dejan huella para toda la vida (Unicef, 2014). La falta de acceso a educación de calidad, aunada a los problemas causados por la desnutrición, dejan en total desventaja a esta población obligada a vivir en condiciones indignas. El 9% de niños menores de 18 años vive en pobreza extrema (Coneval, 2016). Al ser niños, no tienen la capacidad de protegerse para no ser utilizados por los padres como mano de obra gratuita, cargando ladrillos en los hornos de Zoquiapan o pepenando basura en los basureros de Chimalhuacán. Al ser niños tampoco pueden defenderse de ser violentados física y mentalmente. Al ser niños no pueden exigir un trato respetuoso. Al crecer, serán adultos con pocas habilidades para romper el círculo vicioso de pobreza y violencia. Es indispensable atender a los niños en tres áreas básicas: educación, nutrición y salud.

Se necesita inversión suficiente y oportuna para crear conciencia, ofrecerles mejores oportunidades y lograr adultos sanos, comprometidos, responsables.

Hoy México, a 208 años de su Independencia y a 108 de su proceso revolucionario, nos exige que sigamos colaborando juntos para un país más equitativo. La ciudadanía en su conjunto tenemos la responsabilidad de unir fuerzas, gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, para lograr comunidades de cambio que hagan la diferencia en los grupos vulnerables, enfatizando que el apoyo y la promoción de mejores condiciones es tarea prioritaria a la cual no deben de renunciar o coartar los sectores públicos ni privados. ¿Habremos de decir y actuar en lo sucesivo, a partir de lo que conocemos como políticamente correcto, o daremos prioridad a lo que resulta socialmente correcto y apremiante?

*Presidente de Un Mañana para la Comunidad A. C.

VP del Centro Mexicano para la Filantropía A. C.