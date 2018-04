Escribo esto a las 12:34am, haciendo una pausa de recortar dinosaurios de fieltro, con el teclado lleno de pequeños pedacitos de tela, en mi lap conectada a la TV porque la pantalla esta estrellada desde que mi bebe pequeño se subió encima de ella. Escribo esto y veo una serie que trata sobre maternidad y postparto y todas las cosas por las que pasamos las nuevas madres en este periodo de adaptación. Me rio para no llorar en algunas escenas y en otras definitivamente lloro. El mayor de mis hijos cumplirá cuatro el 30 de abril y lleva tres ocasiones que despierta gritando por terrores esta noche. ¿Cómo se puso la maternidad tan de moda? Como están re direccionando los objetos de consumo de este sector en base a la culpa (unos) en base a la empatía y al humor (cosa que nos encontramos tan fácil por acá) porque ser madre es duro, muy duro, ¿y cómo es posible que se logre lucrar con esa realidad?

Bueno pues se puede vender muy bien la universalización de situaciones básicas: incontinencia, falta de vida sexual, des memorización, depresión, culpa… es un producto universal, el conectar cn el otro homogeneizando las situaciones. La serie es inglesa, y pasamos exactamente por las mismas situaciones aquí. Porque esta serie esta buenísima, me hace recordar todas las veces que quise ser perfecta y no lo logré, como llegue a la reunión de mi primer tribu por primera vez con una bolsa de panqué Bimbo y unas papas Sabritas naturales (porque en mi cerebro esa era la definición de algo saludable para compartir) como nadie se sentó conmigo, como luego me dijeron que incluso querían correrme de la reunión y yo bien ingenua con mis papas. Ahora que lo recuerdo me parece muy divertido… lo cierto es que en este largo camino de intentar y fracasar, de levantarse y continuar, de descubrir y crecer me han pasado muchas cosas, recientemente cometí un error muy grande que me hizo entrar en histeria porque era algo tan básico: olvide una hora. Mi cerebro no logro entender una discrepancia, cerebro de madre, le dicen. Cerebro de puérpera, y mi bebe menor tiene un año ya. Ojala que la maternidad siga de moda.

Ojala que la consciencia se siga extendiendo hacia el acto de criar y que la empatía nos alcance en cada producto que las madres consumimos. Ojala que los grupos de apoyo cobren la importancia que merecen y que todas las madres puedan, como yo, reírse de sí mismas, plenas, mientras escriben una columna que debieron entregar días atrás en estado de alerta y a oscuras, recortando dinosaurios y perdonándose a sí mismas por los “errores” cometidos, aceptando cada nueva maravillosa situación fuera de control.





ecopipalaguna@hotmail.com