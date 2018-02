Los días dorados

Un día normal en la vida de una madre es agotador. Es estar en un estado de hipervigilancia, tener las emociones en situaciones límite casi todo el tiempo, y, sin embargo, ser madre es uno de los ¿trabajos? Más útiles, necesarios y satisfactorios que existen.



Todas las madres lo sabemos y sabemos también lo importante e indispensable que es tener con quien hablar al respecto, de las cosas más nimias, pero estar en contacto y rodeadas de mujeres que, como nosotras, están inmersas en su crianza. Por eso las tribus de mujeres son tan necesarias, parten de una utopía que por existir no deja de serlo: la sororidad y el acompañamiento, el abrazo tumultuoso que se siente a través de la distancia al haber sido leída y haber leído a la otra. La necesidad de no estar sola entonces es algo que se vuelve im

prescindible, todas las mamás entenderán lo duro que es antes de hacer tribu vivir sin hablar durante días enteros con otros adultos que no sean tu compañero, o el ir a la tienda por alguna cosa que realmente ni es tan necesaria, sólo para sentirte un poco parte de ese mundo que ya no es totalmente tuyo porque ahora estas inmersa en un mundo nuevo y extraño llamado puerperio.



La maternidad es una creación, un nacimiento, no solo de un bebé, de una madre, y cuando la mujer cede ante los reclamos de su cuerpo y de su instinto, a veces la mujer que es también individual, profesionista, amiga, hija, hermana, etc., pasa por un momento a otro plano y se queda la mujer que desea convertirse en madre, con los pechos llenos de leche, las ojeras inmensas, los miedos, las dudas y la soledad diaria.



Dejarse llevar por el caos que representa esta faceta femenina es tan necesario para la madre como lo es para la cría, es aquí donde se gestan descubrimientos, donde comienza la esperanza, donde la sanación del linaje femenino tiene lugar. Es aquí donde la tribu es indispensable, porque necesitas ser contenida, acompañada, escuchada. Vivir este proceso sola es arrojarse a la locura. Y es que volver a nacer es una locura, no lo imaginamos siquiera, pero pasa. La mujer renace con cada hijo, y esta nueva vida nos amplía el panorama. Lo que antes dábamos por hecho ya no lo es, la vorágine de cambios nos empuja a tratar de cambiar el mundo y nosotras; las que gestamos y creamos, criamos y amamos esperando transformar al mundo.





