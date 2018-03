Sólo por hoy. 

Ya se están cumpliendo dos años desde aquel incidente que acabo de entender como violencia, casi casi terrorismo virtual. Ayer, empijamando a mis hijos, sin querer me vino a la mente y con mi nueva visión de las cosas, pensé: «cómo no denuncié» (amenazas, difamación, etc.) Y comprendí que todo este tiempo no pensé que lo que había vivido era la comisión de un delito porque me la pasé tratando de justificar a las agresoras y buscando en mí el «error» que hizo que me trataran así. Y entonces me di cuenta que estaba con un chip muy profundo en el cuál yo creía que si alguien me agredía, rechazaba, ignoraba o no me quería se debía a algo que yo había hecho mal: una palabra, una omisión, lo que fuese. Por mi culpa, era.

Qué difícil fue darme cuenta y reconocer a la niña que miraba los grillos escondida tras la jardinera en el recreo, todo para no tener que socializar con los niños del kínder. El miedo siempre a no agradar, a fallar y ser agredida. Y que difícil fue escribir sobre esto. Difícil compartir el tema con alguien cercano y que me dijera: «quedas muy expuesta, te hará lucir como alguien inmadura.» Luego hablé con otras mamás y, ¿Qué creen? No soy la única que llegó a pasar noches en vela repasando conversaciones enteras, llena de ansiedad, tratando de encontrar el error que provocó que fulanita dejara de hablarme/quererme/considerarme.

Estamos inmersos en una sociedad que te pide que calles tus sentimientos, que te dice qué ciertos sentimientos no van, están mal o no deberían existir.

Esta necesidad de aceptación es lo que hace que el mundo como lo conocemos funcione, pero no está permitido hablar de ello. Giramos en torno a una figura, a un estándar, a una meritocracia, llenamos estándares y entonces, si algo sale mal podemos culpar a nuestra incapacidad de encajar porque, claro, nosotros tenemos la culpa. Como yo al llevar calificaciones perfectas a mis padres, al demostrar que era la niña mejor portada de la escuela, sabía entonces que recibiría un abrazo y una sonrisa y por un momento me volvería visible. Visible a cambio de nunca equivocarme. Por eso, si me vuelvo invisible, malvada, incompetente o insuficiente ante los ojos de alguien inmediatamente busco mi error. ¡Que carga tan pesada llevamos! Todos los hijos de la sociedad meritocrática.

Pesa cada vez menos al escribirla, al exponerme, al perderle el miedo a equivocarme.

Sólo por hoy, no trataré de llenar estándares, tal vez no limpiare mi casa, no me daré un baño ni cocinare sano. Solo por hoy, cancelare mis citas, no atenderé redes, no venderé nada. Solo por hoy, que el mundo ruede, y si me equivoco, que no me importe si van o vienen, si se quedan o desaparecen.

Sólo por hoy.





