En muchas culturas alrededor del mundo las mujeres, al parir, adquieren dones. Salen de su cuerpo y vuelven a ellos con una nueva vida. Actualmente nos rodea tanto ruido que no podemos escuchar a la manada, no nos adaptamos a los ciclos de la luna, el agua y la tierra no significan nada. ¿Qué pasaría si despertamos? ¿Qué pasaría si sintiéramos nuevamente ese poder en nuestros cuerpos? Si parir fuera placentero, si el dolor fuera algo bienvenido y bien mirado, ¿si simplemente dejáramos que el cuerpo hiciera lo que vino a hacer al mundo, con toda su fragilidad? Si dejáramos de escuchar palabras necias, que punzan y cortan en momentos en los que la alegría y la plenitud deberían ser lo único que resida en nuestros cuerpos. Vuelve a tu cuerpo, es maravilloso. Siente como vibra y como te recibe, apodérate de él. ¿Sientes ese poder que recorre tu cuerpo? ¿Cómo sube, como te envuelve?

Eres TÚ. Eres puro instinto, biología... ¿nada más? NO.

Eres corazón, eres madre humana, mamífera, capaz de producir alimento para tus crías, capaz de cargarlos a través de distancias largas, capaz de construir una identidad nueva, perfecta, después de parir y nacer nuevamente, como madre. Siente ese poder que es tuyo, viejo como el mundo, como antes que el universo se formase, ese algo que sostiene el mundo, que es fuerte, indestructible, benevolente y generoso. Ese poder que solo nosotras poseemos, al ser capaces de sostener el mundo con un cuerpo, con un alma, con el corazón. Ese poder que te vulnera y te pone a los pies de las necesidades de pequeños y puros seres, eso nos hace más fuertes, porque en la vulnerabilidad y la disposición nace la entrega y se reconstruye la palabra humanidad, definiéndola y formándola otra vez, cuando el mundo entero se encaminó hacia la bancarrota de humanismo. Nosotras creamos, crecemos, criamos. Nuestros vientres crean, cosechan y laten, vivos, esperando un nuevo sueño, un nuevo bebe, un nuevo proyecto, una siembra nueva, siempre. Porque la capacidad de cargar el mundo es más vieja que el tiempo, heredada de todas las diosas y de la Madre misma. Sobre la tierra se derrama ese flujo creador que nos invita a echar raíces. Madre, tejedora, creadora, portadora y centro de todo lo que existe, te respeto, te celebro, te agradezco y formo parte de ti.

Gracias, Gracias, Gracias.





