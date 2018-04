Si a mí me hubieran dicho que yo concursaría a nivel internacional en cualquier tipo de baile lo hubiera tomado como una burla muy cruel, porque, ¡Todo mundo sabe que yo no bailo! Me quedo sentada en las quinceañeras, me meto al taller de artes con tal de no salir en las presentaciones, fingía dolor de algo cuando mis pretendientes me llevaban a algún lugar donde tendría que bailar... y es que cuando era niña recuerdo claramente estar muy pequeñita y a mi madre llevándome a clase de ballet y diciendo a la maestra «no sabe coordinar, ni bailar, no creo, pero ojalá pueda enseñarle algo». Y ese día me quedé sentada en la banca mientras las demás niñas bailaban tan perfectas y yo lloraba de dolor y vergüenza, porque no sabía bailar, porque no podían enseñarme algo, porque pensaba que era torpe, y nada agraciada, no como las niñas que sí sabían bailar.

Eso marcó mucho mi infancia, mi adolescencia y aún mi vida adulta, aún hace pocos años sudaba frío cuando, de juego, me sacaban a bailar.

Todo cambia cuando empezamos a ver hacia adentro y abrazamos a nuestro niño herido. De repente, con la maternidad se me vino la idea fija de que el día que por fin pudiera bailar sin miedo y con buen ritmo, todas mis heridas habrían sanado.

Afortunadamente ahora entiendo que es más complejo que eso, que el baile restaurará mi amor propio, que poco a poco me iré dando cuenta que el implante de «no saber bailar» es solo eso y no importa, ni existe, que basta con que me abrace y consuele y me diga a mi misma todas las cosas buenas sobre mí que debí haber escuchado entonces.

Es el cuarto año consecutivo que lo intento, que lo hago, como sea, me armo de valor y bailo frente a la cámara y cada día que pasa es mejor y más disfrutable la experiencia, el baile y yo nos reconciliamos, después de parir dos veces, después de entender mi linaje, después de perderme el miedo, después de empoderar mi cuerpo y disfrutarlo y quitarle el poder a las demás personas, después de todo eso y gracias a este proceso de consciencia, disfruto lo que hago, lo que bailo, el porqué lo hago y todo, todo lo que rodea al movimiento de mi cuerpo.

Es terapia pura. Estoy convencida de que en este proceso de crecimiento y en la vida misma, sanando y danzando, también se está luchando.







