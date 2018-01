Karma para dummies (II)

(continuación )





A la fecha, ninguna de las textile­ras ha sido multada, ni siquiera avisada que por sus malas prácti­cas en contra de la ecología son sujetas a alguna sanción, por lo menos de orden administrativo, y cómo va a ser, si fue­ron ellos de los primeros capitales que vistieron la campaña del "gober" actual.

Para cuando los buzos de Protección Civil y bomberos lograron dar con el auto y con el cuerpo, las diferentes he­ridas habían hecho efecto en el hígado, alojándose en éste tantas bacterias que ya se había generado un nuevo ecosistema.

De nuevo y como con saña, a Isra se le avisó que ¡había un nuevo hígado dispo­nible, que no usable! Macabra llamada.

En la mañana justo después de desayunar sus consabidos líquidos y pastillas, Israél entró en una crisis que en pocas horas lo llevó de una condición preocupante a otra, de vida o muerte. A su arribo al hospital los médicos, tras los primeros estudios, decidieron indu­cirlo a un coma para que las funciones de su cuerpo se redujeran al mínimo indispensable. Condición que una gran parte de la población en nuestro país conoce de sobra, expertos en mal vivir somos.

El jefe de cirugía y el especialista hicieron del conocimiento a los papás de Isra que, de no aparecer un donante compatible, no había mucho que hacer.

Aquel estado de confusión cuando me ingresaron al hospital de a poco se fue disipando, como cuando llevas horas en el bar y te traen la cuenta, enfrentarte a esa comanda llena de nombres y nú­meros y una sumatoria más parecida a la cátedra de una clase de matemáticas avanzadas en el Politécnico Nacional no es sencillo, pero finalmente logras asi­milar que, efectivamente, todo aquello lo pediste tú y que los precios van de acuerdo a la carta. Fue en ese momento de luz en el que entendí que yo viviría un rato más, pero que no lo haría más de la misma forma, y tampoco estaba dispuesto a ser parte experimental de alguna nueva terapia, mucho menos iba a padecer las penurias del buen Isra, había otra opción para seguir en este mundo de una manera más digna y altruista.

Y así fue cuando me acomodé en mi camita de hospital culero y decidí des­cansar, lo último que alcancé a escuchar fue el grito encabronado de una de las enfermeras: ¡puta madre tanto pinche trabajo para estabilizar a este borracho para que se nos esté yendo, no mames!

De buena fuente sé que mi hígado con más de treinta años de alcohólico, sí fue compatible con Isra y que muy a pesar de tantas chelas, tequilas y mezcales, éste se encontraba en un estado tan saludable que bien me alcanzaba para otras décadas de experiencias etílicas, pero, mi corazón me complicaba mucho la existencia, y como no me gustan las complicaciones, debido a un libro de "Karma para Dummies" que leí, pensé en matar tres pájaros de un tiro, yo o una parte de mi podría seguir viviendo en este plano, ya no iba a escuchar a mi esposa decirme que estaba harta de mis borracheras y que en un solo acto todo mi expediente de vida lleno de excesos, quedaría saneado. Así que mi hígado se mudó a vivir con Israel.

Yo pensé que cuando la doctora me declaró como muerto seguro iba a ver un túnel de luz e iba a llegar a lo que todos llaman el paraíso, donde se me daría la bienvenida por mi noble acto de último momento, que por medio de al­guna logística me regresarían a la tierra de los humanos para una nueva existen­cia y, a lo mejor, ahora me tocaría vivir en el cuerpo de un atleta súper dotado como Michael Phelps, Cristiano Ronaldo o, mínimo, el Chicharito Hernández. Pero no fue así, fue como un abrir y cerrar de ojos, en un momento era yo un borracho infartado en un hospital del nabo del sector salud y en otro estoy en un cuarto oscuro con sólo dos agu­jeritos, y afuera escucho voces que no reconozco. Pronto, algo arriba de mí se desprende, una luz comienza entrar, ¿es el cielo, así se llega, esto es la gloria, el nirvana, el otro plano?



- ¡Mira Isra, para celebrar que tienes nuevo hígado y ya estás recuperado te compramos este perrito!



- ¿Perrito yo?, ¡No mames! Bueno…

pudo haber sido peor.



FIN