Un cuento gacho navideño

“Mejor que todos los regalos debajo del árbol de navidad es la presencia de una familia feliz”

Grace Noll Crowell





Pato, así lo llamaban sus amigos, pues la verdad es que ni él mismo sabe su nombre. Él fue abandonado al nacer en las puertas de la Casa Cuna Palafox y Mendoza, lugar donde creció. Nunca supo de sus padres ni de ningún familiar, su apodo se debía a lo ondulado y levantado de su labio superior. Muchas de las maestras le decían: cuando crezcas vas a ser muy popular entre las niñas, a todas les van a gustar tus labios y querrán besarte.

Cuando cumplió los ocho años se dio cuenta que nunca iba a ser adoptado, decidió hacerse a la calle y arreglárselas él sólo, pensaba que con el tiempo un día iba a ser una persona con mucho dinero y podría cubrir todas sus carencias, incluyendo la de no tener una familia de origen.

Durante el día, Pato ayuda en todo lo que puede en la parte trasera de un centro comercial en Angelópolis, siempre hacen falta manos ahí, los bodegueros y estibadores de mercancía se encargan de comisionarlo a diferentes labores y, al medio día, cada uno le da una propina.

En las tardes-noches Pato, después de haber pasado a la zona de comida y comprarse una rebanada de pizza y un refresco, se dedica a pasearse frente a los diferentes aparadores, sobre todo los de juguetes. Lo hace no precisamente para soñar con recibir un juguete, pues él sabe la realidad de la vida y si quiere uno, ahorra, y en la parte trasera de ese local siempre podrá negociar con alguno de los vigilantes que le conseguirán el que se haya salido de su empaque a un precio módico.

Pato gusta de mirar a los niños con sus papás, ver a las familias pasear, ser testigo de los berrinches de esos niños que creen que todo está al alcance de su mano. Tal vez porque eso lo hace imaginarse cómo sería pertenecer a una familia y tal vez vivir una infancia más “normal”.

Un día Pato observaba a una señora (con apariencia muy de “La Paz”) derrochar cantidades grandes de dinero en los juguetes que su hijo le iba pidiendo; el chiquillo no parecía tener “llenadera”, una y otra vez la señora abría el monedero y sacaba la tarjeta de crédito o efectivo. Pato se acercó y le dijo a la señora que por una propina él podría cargar las bolsas que hasta el momento llevaba. La señora vio una buena oportunidad de ejemplificarle a su hijo en cuanto a que había otros menos afortunados, que poco o nada tenían, y de alguna forma lavar la culpa de su incapacidad de educar con límites.

La tarde continuó, las compras igual y Pato cada vez con más bultos encima. Escuchó a la señora decirle a su hijo que por hoy eran suficientes compras, deberían ir al cajero para sacar más efectivo para dar una propina adecuada. Fueron al cajero, hicieron la operación y bajaron al estacionamiento para guardar las compras en la camioneta Cadillac SRX color negro. Una vez ahí, la señora le dio las gracias a Pato y le entregó un billete de cien pesos preguntando, de forma amable, si con eso era suficiente, a lo que Pato con el rostro lleno de confianza le contestó que no, de ninguna manera y sacando un cuchillo bien afilado le exigió entregara todo el efectivo, la tarjeta, las llaves de la camioneta y que se metiera en ella, no sin antes sacar de entre las bolsas el muñeco articulado de la colección de la Guerra de las Galaxias y volteando a ver al hijo de la señora le dijo que era un tonto, que no sabía la mina de oro que tenía en sus papás y que todo lo malgastaba en juguetes.

Pato corrió al cajero sacó otro tanto de efectivo pues recordaba el NIP de la tarjeta y desapareció por la parte lateral del centro comercial con salida a Boulevard del Niño Poblano, desapareciendo entre las familias paseantes que ni siquiera le prestaron atención.

Pato desde los ocho años se dio cuenta que nunca iba a ser adoptado y decidió hacerse a la calle y arreglárselas él sólo, pensaba que con el tiempo un día iba a ser una persona con mucho dinero y podría cubrir todas sus carencias, incluyendo la de no tener una familia de origen y eso es lo que va haciendo Pato cada día, incluso en Navidad porque es cuando más trabajo tiene.