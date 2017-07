Me gusta más ‘drimer’ que soñador

La Fundación del Español Urgente (Fundéu) recomienda utilizar la palabra ‘soñadores’ en lugar del anglicismo dreamers (ciudadanos indocumentados que llegaron a los Estados Unidos siendo menores de edad), pero yo prefiero esta segunda palabra y fundamento el porqué.

El Diccionario de la Lengua Española (DLE) nos dice que soñador (a) tiene las siguientes acepciones: 1. adj. Que sueña mucho. 2. adj. Que cuenta patrañas y ensueños o les da crédito fácilmente. 3. adj. Que discurre fantásticamente, sin tener en cuenta la realidad. En estos dos últimos significados, nos dice que se pueden utilizar también como sustantivos.

No está incluida aún la nueva acepción de soñador, que es la del indocumentado que llegó a EU cuando era niño.

Si yo fuera miembro de la Real Academia Española, o de la Academia Mexicana de la Lengua, o consejero de la Fundéu, o por lo menos académico de Argamasilla, propondría la inclusión del neologismo ‘drimer’, porque se adaptaría al sentido que tiene esta palabra tanto en Estados Unidos como en México, y por el uso generalizado que tiene desde hace años.

Además, la palabra drimer estaría ya españolizada, como se ha hecho con neologismos como: tuit, apli, tableta y wasap, entre otras.

No necesariamente utilizaría el término en inglés dreamer en itálicas o cursivas, sino que lo adaptaría con una sola ‘i’ en lugar del diptongo ea del inglés.

Sigo con mi fundamento: dreamer como palabra, no solo es el residente del vecino país que fue llevado siendo niño, sino que es un derivado del programa estadounidense denominado Development, Relief and Education for Alien Minors Act (Ley de Fomento para el Progreso, la Asistencia y la Educación para Menores Extranjeros) que se conoce también como DREAM Act, que en este contexto puede traducirse como ‘ley por un sueño’.

A partir de este acrónimo DREAM se ha creado una nueva acepción del sustantivo dreamer: se trata de un juego de palabras que aúna los significados de ‘potencial beneficiario de la ley por un sueño’ y ‘soñador’, término estrechamente vinculado a la historia de Estados Unidos y su ‘sueño americano’.

Yo adoptaría y adaptaría drimer, a pesar de la dificultad de su pluralización porque no sería con la fórmula inglesa drimers, sino con la española drímeres, construyendo una esdrújula curiosa.

No en todos los casos estoy a favor de neologismos provenientes de extranjerismos. Como ejemplo, está el caso del verbo resetear (aceptado y propuesto por la Fundéu), que no me gusta para nada y prefiero a todas luces el hermosísimo verbo en español: reiniciar.

moises.cervantes@milenio.com