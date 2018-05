"It’s a small world"

Durante el segundo debate entre candidatos a la Presidencia asistimos a la doble comprobación de que geografía es destino. La temática elegida era “México en el mundo”, pero nuestro entorno pareció muy corto si nos atenemos a la extrema concentración que en lo abordado tuvo nuestra relación con los Estados Unidos. Sin duda, compartir casi 3 mil kilómetros de frontera con la principal potencia internacional nos marca. Y que el encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, acentuó esta centralidad de la agenda con nuestro vecino del norte; muy especialmente en lo que se refiere a lo ríspida que se ha vuelto la interacción con quien hoy detenta el Ejecutivo de dicho país, y las consecuencias que su llegada al poder ha traído para los migrantes mexicanos que allí habitan.

El formato propuesto por el INE para esta ocasión incluyó la presencia de público entre quienes hubo personas que pudieron hacer preguntas directas a los contendientes. Es comprensible que quienes de entre la audiencia plantearon interrogantes, situaran las mismas en las condiciones que acabamos de mencionar. Medianamente entendible es que hicieran lo propio los moderadores. Inaceptable es que a ello se ciñeran los candidatos.

Un correcto manejo de la argumentación no solo habría permitido tomar distancia con el contenido fundamental de la pregunta, sino que habría generado una buena impresión de quien lo hiciera. Partir de las inquietudes del público para tejer en el sentido de mostrar que el mundo es mucho más amplio que nuestra relación bilateral, que Estados Unidos no es su presidente, sino que hay una diversidad de actores de peso con los que tenemos interacción y que influyen en nuestro favor, que el trabajo de generar oportunidades para una vida digna no tiene como únicos destinatarios a los dreamers que potencialmente volverán, habría hecho que tuviéramos la oportunidad de dejar de escuchar candidatos y empezar a identificar estadistas.

