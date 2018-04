Me atrevo a hablar de esto porque no es un asunto del que voy a conocer, pero sobre todo, porque desde la noche del lunes no se habla de otra cosa: “El Bronco, a la boleta”. Había trascendido el proyecto que generaría mayoría en la Sala Superior, y lo que se estaba discutiendo en la más alta instancia jurisdiccional electoral era precisamente un salvoconducto que llevaría a Jaime Rodríguez Calderón derechito a la boleta.

Entre desestimar de plano su recurso, y convertirlo de inmediato en candidato, había una serie de grises que no se esgrimieron como posibilidad. La queja que dio en el blanco para obtener la anuencia por mayoría de cuatro a tres de los magistrados de la Sala Superior consistía, de manera sintética, en que no se había garantizado su derecho de audiencia para aclarar las irregularidades que identificó el INE en los apoyos recabados por el hoy candidato. Entre otras, cabía entonces la posibilidad de que, radicando allí la queja, lo que se ordenara fuera que la autoridad responsable repusiera el proceso brindando los medios idóneos para que el quejoso pudiera defenderse adecuadamente. Sin embargo, lo que se esgrimió, por supuesto no con estas palabras, fue una especie de “determinancia” inversa. Me explico, cuando de anular una elección se trata, se analizan las irregularidades probadas contra la diferencia de votos con la que el ganador obtuvo el triunfo, y se infiere si, de no haberse presentado las situaciones en litigio, el resultado pudo haber sido otro, es decir, lo determinante de las ilegalidades.

Quienes dieron la razón al gobernador de Nuevo León, partieron del supuesto de que el margen de error detectado en los apoyos que se compulsaron, era aplicable a lo no revisado y que dicha cantidad era suficiente para extraer de allí las firmas que le faltaban al Bronco para volverse candidato. Pero ahora nunca sabremos si eso en realidad era así. Lo que queda es la explicación propia del tiempo pascual: ¡Resucitó!

