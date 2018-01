La puerta de puertas para 2018

Que vengan a decirme que es un asunto de privilegiar los méritos. Que la paridad en política no hace sino falsear las cosas. Que las que llegan no son las mejores. Que si hay mujeres buenas seguro serán postuladas y, contrario sensu, si no las postulan es que no las hay. Pues aquí les van algunos datos de la diferencia que hace el que estemos en política.

Les voy a hablar de Francia y, concretamente de los resultados del Observatorio de la Paridad en la Prensa de los que hace eco el periódico Le Monde. De las mil personalidades más mediatizadas durante el año 2017, las mujeres son apenas 169. Y el porcentaje de sus citas está por debajo de su presencia en la lista con apenas el quince por ciento.

Según el ámbito de que se trate, los números pueden ser aún más pobres. Las mujeres en la prensa deportiva gala son referentes apenas en el uno por ciento de los casos. De un centenar de líderes, solo tres son mujeres: las tenistas Kristina Mladenovic, Carolina García y Simona Halep, quienes son citadas cuarenta y seis veces menos que sus colegas hombres.

De las cuarenta y una personalidades que figuran en la lista provenientes del ámbito de los negocios, solamente dos son mujeres, se trata de la lideresa de la Federación de Sindicatos Agrícolas, Christiane Lambert y la presidenta de la Televisión Francesa, Delphine Ernotte.

Si las cifras se parecen mucho a las de los años precedentes, hay un ámbito en el que cambiaron notablemente, y es justo allí a donde quiero llegar con este largo preámbulo. Se trata de la política, espacio en el que la candidatura a la presidencia de Marine Le Penn hizo la diferencia, al resultar ser la tercera personalidad más citada en este segmento. La siguen, pero lejos en la numeralia, la canciller alemana Angela Merkel, la premiere británica Teresa May y la alcaldesa de París, Annie Hidalgo.

Estamos ante la prístina expresión de la sentencia de la filósofa y feminista española Amelia Valcárcel: La política es la puerta a todas las puertas.

miriamhd4@yahoo.com