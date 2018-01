¿A dónde vamos, Nuevo León?

Este domingo, distintas asociaciones civiles presentaron los resultados de una encuesta realizada en domicilios por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo el nombre de “Así vamos, Nuevo León”. Sus resultados podrían parecer contradictorios. Por un lado, cerca de la mitad de la población dice tener un ingreso mensual por debajo de los 9 mil pesos, y solo un 1.6 por ciento responden tener ingresos que rebasan los 24 mil pesos mensuales; asimismo, cuando se les pregunta respecto del principal problema que enfrentan, una mayoría se inclina a declarar que son sus magros ingresos. Sin embargo, también una gran proporción se dice satisfecha con su ingreso y optimista con lo que será su situación económica en los siguientes meses.

Difícil de entender también, que más de la mitad de la población crea que a los recursos públicos se les da un buen destino, cuando alrededor del ochenta por ciento a nivel municipal y noventa por ciento a nivel estatal, consideran que en Nuevo León el fenómeno de la corrupción es frecuente o muy frecuente.

Estos resultados adquieren lógica cuando los leemos en “clave regia”, es decir, atendiendo a las peculiaridades de la forma de ser de los nuevoleoneses. ¿De qué estamos hechos? Al parecer de una resiliencia muy profunda, que no es ciega a la adversidad pero que la asume como a una compañera de vida cuyos embates no hay que lamentar, sino administrar… “seguir jalando”, o como solían responder nuestros abuelos a cualquiera que se quejara: “¿Cómo no agarras un talache para que se te pase?”.

Eso implica también dejar de perder tiempo en aquellas cosas que no tienen remedio, y los gobernantes, al parecer, forman ya parte de ese conjunto de cuestiones que a los nuevoleoneses nos tienen desesperanzados; queda claro que nada o muy poco se debe a los políticos cuyas calificaciones en percepción de honestidad se calcan prácticamente con las que los evalúan en lo que a capacidad se refiere y los dejan muy mal parados.

Politóloga*

