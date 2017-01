La demanda de un producto se considera elástica cuando la decisión de comprarlo depende altamente de su precio. Evidentemente, entre más prescindible nos parece el objeto a valuar, más dispuestos estaremos a pasarnos de él cuando su costo no nos parezca el adecuado. Si llevamos esta idea al gasolinazo podríamos discutir largamente acerca de lo prescindible o no que es el combustible. La verdad es que no hicimos nada para reconvertirnos y la falta va más a las autoridades que a los particulares. Ni inversiones en sistemas de movilidad urbana compartidos, ni programas para la adquisición de autos híbridos, ni promoción para el desarrollo de nuevos polos en lugar de saturar alguna de las megalópolis del país.

Si nosotros estábamos a gusto yendo a llenar el tanque, nuestros gobernantes lo estaban más viendo cómo esos recursos iban a parar a las arcas de Pemex y de allí a financiar toda suerte de excesos de la administración pública y, más doloroso aún, de aquellos que la encabezan. El gasolinazo duele por la falta de alternativas de las cuales echar mano para trasladarnos; pero sobre todo duele porque bien sabemos que es el gatillo que dispara la pistola de la inflación, que no es otra cosa que un arma especializada en suicidios.

El daño ya está hecho y no es de la elasticidad de la demanda de gasolina de la que nos toca hablar. La elasticidad que hoy tenemos que observar es la de la tolerancia de los ciudadanos. ¿Qué tan sensibles somos a las crisis que enfrentamos? Hasta ahora ha resultado evidente que soportamos mucho con tal de que nos cuezan como a las ranas, subiendo de a poco la temperatura para que no brinquemos. Y tal vez sea esto lo que haga la gran diferencia con el fenómeno del aumento en el precio de las gasolinas. En lugar de dosis homeopáticas, optaron por un brutal jeringazo. Quizás sea la ocasión de que nuestra tolerancia deje su legendaria capacidad de elongarse.

