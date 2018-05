La brisa fresca de las escuelas de Derecho

Creemos que cuando decimos que nuestros políticos no destacan los estamos señalando solo a ellos; pero en realidad no hacemos sino constatar que estamos a su mismo nivel. Si no destacan, es porque las personas que estamos a su alrededor nos parecemos tanto a los actores públicos que los camuflamos.

Deploramos el conflicto y la guerra sucia que marcan cada proceso electoral, pero no somos capaces de distinguir las mismas situaciones en nuestra cotidianeidad. Hacemos de la desconfianza el piso del que parten todas nuestras relaciones y de la competencia feroz la única forma de coexistencia. Queremos que la política sea escaparate que exhiba prácticas ejemplares para formar nuevas generaciones comprometidas, y no nos damos cuenta que el ámbito público no es sino un espejo que nos refleja tal y como somos en tanto que sociedad.

Así, cada vez que intentamos transformar la política, no hacemos sino atacar una quimera, manotear una imagen inasible; mientras que ilusos nos creemos Alicia atravesando hacia El País de las Maravillas.

En tanto que copia fiel de nuestros principios, creencias y conductas, la única forma de mejorar la política es cambiar nuestra sociedad para bien. Y para ello se requiere dar pasos muy osados que nos alejen de la cómoda tendencia a mantener las cosas como están.

Creo que no todo está perdido. Hay avances en la dirección correcta. Por ejemplo, teniendo como telón de fondo a uno de los procesos electorales más ríspidos de la historia de México, las principales escuelas de Derecho de nuestro estado pusieron la muestra el pasado mes de abril al signar en un convenio de colaboración con el que abandonan la carrera torpe por “diferenciadores” que les traigan más alumnos y optan por alternativas de colaboración que los pongan en la ruta de formar mejores abogados, lo que equivale a mejores ciudadanos que, además, se constituyan en guardianes del respeto a la legalidad. Aire fresco que oxigene a nuestra comunidad.

