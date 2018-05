¿Dónde están los retos para la democracia hoy?

La democracia es una situación en cambio permanente. No es un punto de llegada, sino una serie de condiciones que, si bien es cierto pueden tener regresiones importantes si no las cuidamos, también es cierto que son perfectibles. A la democracia no se llega; en la democracia se avanza.

Así, si bien la historia de nuestro país nos dejó una particular proclividad a creer que las evidencias de la amplificación de los valores democráticos se circunscriben a lo que ocurre durante la jornada electoral, la verdad es que esa es una condición ya bastante solventada en México. Es claro, debemos estar atentos y no dar ni un paso atrás en los logros obtenidos: que cada voto cuente y se cuente, con todo lo que ello implica. Sin embargo, agregar, por ejemplo, un elemento más de seguridad a la boleta, o un rasgo de identificación más preciso a la credencial para votar, no traerían sino rendimientos marginales a nuestra democracia.

El reto en nuestros días no se encuentra en las características de la papeleta, sino en los nombres inscritos en ella. Lo que tenemos que garantizar es que quienes deseen participar con una candidatura tengan vías claras para hacerlo.

La jornada comicial tiene, como principal objetivo, generar órganos de representación, y la verdadera representación solo es posible cuando todas aquellas personas que integran un colectivo tienen iguales posibilidades de ser electas.

Ese es el razonamiento que está detrás de medidas afirmativas como las cuotas de género que en algún momento integró nuestra legislación. Pero es la filosofía que sustenta ese paso gigante en favor de la plena integración de las mujeres a la vida pública que se llama paridad. Sin embargo, si el entorno es hostil para las mujeres que deciden participar, si, aun ganando, les es imposible gobernar, no estaremos sino ante la simulación. Y quien pierde no somos las mujeres: pierde nuestra democracia y nuestro país.

