¿Malhadados?

A veces, la ciencia se confunde con su objeto de estudio. Por eso no es de extrañar que la disciplina a la que genéricamente se conoce como Ciencias de la Felicidad despierte algunas suspicacias respecto a su seriedad. Sin embargo, tiene algunos hallazgos interesantes. Entre estos, figura uno que muy bien describe la doctora Nicole Fuentes en un artículo reciente en el que habla acerca de la importancia de dejar de cuestionarnos las versiones de nosotros mismos que nunca se dieron; la persona en la que nos habríamos convertido de haber acudido a otra escuela, o cómo nos habría ido de perseverar en algún deporte o elegir otro oficio. De acuerdo a la doctora Fuentes, volver constantemente a analizar escenarios hoy imposibles no hace sino acrecentar la frustración.

Me pregunto si no nos ocurre justamente algo así, pero a nivel país. Creo que hemos desarrollado una enorme capacidad de fantasear con lo que pudo haber sido y no fue. ¿Qué habría pasado si Echeverría hubiera elegido como delfín a Muñoz Ledo, si el sistema no se hubiera caído, si no hubieran matado a Colosio o fallecido Mouriño, o si no hubieran marcado aquel penal, o si los Duarte no hubieran huido, o Vicente Fox no le hubiera dicho sí a Martha? Vamos por la vida seguros de que el destino de la nación se juega en algunos segundos determinantes y que el merenguero con el que apostamos nuestra suerte lo mismo puede ser la muerte, que el equipo contrario o los políticos corruptos.

Y es que quizá es más cómodo mantenernos en un eterno juego de serpientes y escaleras en el que el azar define cuándo actuamos con tino y avanzamos, sabedores que el precio es que sea también el destino el que nos ponga en encrucijadas que nos llevan a perderlo todo.

Tal vez podamos transpolar de las Ciencias de la Felicidad no solo la problemática, sino también la invitación a remontarla. Quizá sea el momento de dejar de lamentar las decisiones pasadas y empezar a construirnos un futuro.

