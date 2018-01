El viernes se llevó a cabo en Monterrey, en la sede de la Comisión Estatal Electoral, la primera presentación de la reedición del libro Tristeza de la verdad. André Gide regresa de Rusia, de la autoría de Alberto Ruy Sánchez.

Comparto aquí algunas de las reflexiones que me generó en torno a la relación entre los intelectuales y el poder.

Se ha discutido profusamente si nos encontramos ante el fin de las ideologías. En el México actual, no son pocos los que están dispuestos a declararlo ante lo que consideran alianzas antinatura entre izquierda y derecha. Una cosa es segura, lo que no ha tocado a su fin es este esfuerzo de relaciones públicas propio de los regímenes totalitarios de seducir a la inteligentzia para convertir a sus grandes figuras en voceros de lujo de las bondades de esos regímenes. A pesar de que ese rol los ha puesto no pocas veces en aprietos, cabe preguntarse si lo más sano sería abandonarlo; más importante aún, cabe preguntarse si sería factible que los intelectuales dejen de dar parte de las ideas que atisban en el horizonte y que pudieran acercarnos a sociedades más justas. ¿Qué tanto podemos recriminarles el ser los primeros en resquebrajar los espejos que nos quieren vender los mercaderes de utopías, cuando fueron ellos los primeros en observar el brillo de la posibilidad de un mejor futuro? Volvemos a la pregunta de siempre: ¿es posible el arte con compromiso social? O la pregunta debiera ser a la inversa, ¿es posible el arte cuando se abstrae a los dolores y anhelos de la sociedad en la que se inserta? ¿Es posible el matrimonio entre la novia bella, fina, educada y elegante que es la cultura con el bucólico, recio, bronco mozalbete que es la política?

En todo caso, creo que pocas veces ha sido tan intensamente ejemplificada, casi actuada, la tensión entre la ética del poder y el poder de la ética como en el extraordinario libro que, reeditado, nos regala Alberto Ruy Sánchez.

miriamhd4@yahoo.com