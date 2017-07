El “socavón” de la corrupción

Empecemos con una trivia. ¿Sabe usted qué tienen en común países como Brasil, Perú, Guatemala, Costa Rica, Corea del Sur, entre otros? Pues son naciones en las que la justicia ha sido capaz de poner en la cárcel a ex mandatarios que han incurrido en actos de corrupción. Esto, que se aplica en estados de tan disímbolos niveles económicos y culturas, parece algo muy lejano para que pueda suceder en México. Pero quizá no imposible. Sin embargo, por ahora y a manera de ejemplo, los sobornos de la macro-constructora brasileña Odebrecht, que han llevado a juicio y prisión ya a varios ex gobernantes y numerosos funcionarios en Sudamérica, en México, donde se ha probado ya su nociva acción al menos en la paraestatal Pemex, poco es el ruido que ha hecho. Esto no es sino el reflejo de lo que acontece, incluso cuando se dan sucesos que ponen al descubierto graves fallas y hasta evidencias del corrupto manejo habitual en las más altas capas de nuestro gobierno. Sin darle más vueltas, el “socavón” en el flamante Paso Exprés que apenas hace unos tres meses fuera orgullo del presidente Enrique Peña y de su poderoso secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y que provocó una tragedia fatal -advertida por los ciudadanos- que costó la vida de manera terrible para humildes trabajadores en su vehículo, más que explicaciones de tipo técnico, conlleva el sello de la corrupción. Pero, como en otras ocasiones, mandatario y secretario esperarán nuevamente a que el asunto se “tape” en todos los sentidos de la palabra, y sobre todo se borre de la mente ciudadana para que ambos puedan seguir su marcha hacia el final de sexenio. Nadie lo imaginaba ni lo esperaba, pero el hecho se dio. Por su comportamiento y declaraciones para Ruiz Esparza este tema parece tan fácil como todos los que ha librado a lo largo de la década en que ha servido a los intereses del Presidente y del grupo político al que pertenece. Difícil encontrar una figura tan involucrada en los más que sospechosos manejos de los recursos que maneja en la gran mayoría de los casos en forma discrecional. La SCT no es la “caja chica” del gobierno sino la grande, la que permite disposiciones ilimitadas de recursos, la reina de todos los “moches” convertidos casi en decreto -solo haría falta ponerlo en ley- y que se duda mucho queden solamente en manos de funcionarios menores. Pero Ruiz Esparza es virtualmente intocable, inamovible. Así lo ha sido desde que se incorporó al círculo de los Del Mazo y Peña Nieto. Primero en el gobierno mexiquense, ahora en la SCT, siempre supera los escollos que sean, llámense Higa, OHL o como se les quiera llamar.

Y seguramente espera que, con el caso del Paso Exprés, también suceda, acaso pretendiendo solucionar las cosas con la quema de un delegado que su sola presencia en el cargo es muestra clara del influyentismo absurdo del mismo gobierno. Nadie ha generado tantos problemas de imagen y controversia al propio Presidente pero dicho funcionario ni se inmuta, se permite decir sandeces, amaga con “investigaciones” siempre que, claro, a él no lleguen, casi se regodea de la tragedia al anunciar el “rescate” del coche hundido, sin recordar a los dos seres, padre e hijo que perdieron ahí la vida, incluso de manera inexplicable ante una tardanza insólita de los cuerpos de emergencia, lo cual es, por si fuera poco, otra historia. No hay duda de que Ruiz Esparza es quizá el intocable del régimen, a menos que a estas alturas de la administración quiera Peña Nieto aliviar en algo sus penurias de imagen con una separación “ejemplar”. Vamos, siquiera de tránsito, como aconteció con Luis Videgaray. ¿Qué tiene el titular de la SCT que a nada le teme, que puede seguir en su puesto pese a significar, en síntesis, la cúspide de una pirámide enorme plagada de errores y corrupción en la inversión pública? Para quienes están enterados -llámese todo el sector de la construcción incluyendo cámaras, colegios y federaciones-, por su quehacer profesional, con la mecánica de contrataciones por parte de la SCT, nada es extraño. Los “moches” institucionalizados pasan de los 5 puntos porcentuales de la pasada administración a muchos más durante la presente, en casos hasta llegar a 20. Las asignaciones se dan ahora desde el centro en su gran mayoría, a simple dedazo, lo cual facilita -mal pensados que somos-, que los contratos se otorguen no al mejor ni el más económico, sino el que como en una subasta da más por debajo de la mesa. De ahí las empresas de papel que pululan por donde quiera, de ahí las asignaciones a aquellas que no garantizan calidades ni cumplimiento de normas. El colmo, muchas obras y las más grandes se otorgan a empresas extranjeras (españolas y portuguesas principalmente) y que cínicamente subcontratan a las locales para quedarse con el mayor beneficio y, además, sangran todo lo posible, obtener su provecho, e irse tranquilamente. Dos seres perdieron la vida absurdamente en el socavón de la ineptitud, de la impericia para realizar, en aspectos tan primarios y esenciales, una obra simplemente segura. Las fanfarrias de hace unos meses ahora se convierten en una denuncia pública. La indignación esta vez llega a todos los mexicanos que no buscan el aderezo ni el oportunismo político de la situación sino ir al fondo y al trasfondo. Atentos están con la esperanza de ver en la CMIC, CNEC, CICM, FEMCIC, etc. La voz profesional, enérgica y sin conveniencias que impulse subir la mira hasta donde sea necesario y a donde se encuentre la culpa. El socavón en la autopista no es sino un espejo de qué tan bajo y a qué nivel se ha hundido el gobierno en la corrupción.

miguel.zarateh@hotmail.com

Twitter: MiguelZarate_12