Y la política… ¿a mí qué?

Apenas se han empezado a retirar escombros y hace días se habla de planes de reconstrucción tras los sismos de septiembre cuando ya retoma su actividad la vida política en febril carrera que no parará al menos hasta la elección del 2018. En un movimiento que se veía venir, Margarita Zavala –“fue una decisión totalmente mía” (¿?)-, renunció al partido de sus amores y el que llevó a su marido a la Presidencia de la República, ante una más que evidente autarquía dentro de Acción Nacional, variante de mando hegemónico que sin duda es similar y hasta peor en los demás organismos políticos.

Pues bien, lo importante es saber si todo lo que está sucediendo en el entorno de la vida pública trascenderá a las demás esferas, sobre todo a las que nos atañen a todos, como el curso de la economía nacional, la determinación y aplicación de los próximos presupuestos gubernamentales y en general el impacto que tendrá una etapa de transición llena de reacomodos en las administraciones federal, estatal y municipales -antes y después de la elección-, así como el factor de distracción general que necesariamente implican los procesos en los siguientes ¡nueve meses! Al margen de los escándalos nuestros de cada día, de los desfiguros y medio, con los que nos sorprenden nuestros agraciados políticos, lo cierto es que todo conduce a una etapa de incertidumbres que trastocan la vida cotidiana ciudadana. Sin entrar mucho en especulaciones -aunque no dejan de tener su lado morbosamente atractivo-, veamos qué podría suceder ahora que el presidente Peña Nieto -quién sino él- proceda a designar candidato de su partido a sucederlo. Todos sabemos que moverá piezas en su gabinete -el ungido saldrá de ahí-, a lo que seguirán docenas y docenas de postulaciones, especialmente para el Congreso federal y algunas gubernaturas, a fin de intentar una misión que -por ahora-, parecería imposible: mantener la hegemonía priísta. Y es que quizá en algo tenga cierta razón el presidente panista Ricardo Anaya al afirmar que la salida de Margarita beneficiará al PRI. Pero no solamente eso. A esta causa impensada contribuye en general la diversificación de ofertas que encontrarán los votantes en las boletas. Sólo hay que imaginar tener en el papel y ante la urna a partidos, “frentes” y quizá media docena de candidatos independientes. Y luego hay que pasar por lo mismo con aspirantes al Senado o a las diputaciones federales, para cambiar de canal y ejercer sufragio, en el caso nuestro, para Gobernador, diputados locales y alcaldes. Para acabar pronto, sin duda que el PRI apuesta a dos cosas: el mantenimiento de su “voto duro” (que sí pervive) y la “pulverización” del voto entre sus opositores. De manera que sería digamos poco seguro darlo, así como así, ya por muerto. En Jalisco habrá de esto y mucho más. Tampoco es desconocido que al estado se le atribuyen en esta clase de elecciones concurrentes, elementos importantes (votos) para influir en la escala nacional. Pero, ¿qué tanto le importa a partidos como Morena y quizá a los demás ganar por ejemplo la gubernatura? Aquí se da casi por hecho que Movimiento Ciudadano -salvo que el exceso de confianza mate al gato-, sacará adelante la gubernatura. Y será lo único que obtendrá el MC, con tan escasa presencia en el resto del país. Sin embargo, sumará buenos votos al “frente” y eso es lo importante. Y con igual criterio piensa Andrés Manuel López Obrador quien no cree para nada en ganar Jalisco con un candidato como Carlos Lomelí u otro, pero que puede sacar provecho en términos numéricos y sobre todo monetarios para sumarlos a su verdadera causa. El mismo PRI, de hecho, hará lo mismo, aunque tenga que sacrificar -para variar- a un buen prospecto como lo sería indudablemente Arturo Zamora. El gobernador Aristóteles Sandoval quien goza de una buena imagen en el estado y cuenta con calificaciones nada despreciables que no logra transferir a ningún otro suspirante local y mucho menos a la marca PRI para hacer siquiera una posible competencia al MC local. Se avizora una terrible tormenta de inventos y descalificaciones pretendiendo disminuir la ventaja de los Alfaristas, que podrían empedrar el camino de persistir la mala relación del alcalde tapatío con los medios de comunicación.

Los partidos y sus alianzas o los “independientes” que difícilmente alcanzarán porcentajes significativos, buscan ante todo el “premio mayor” y en segundo término las mayorías relativas para obligados controles parlamentarios en el Congreso de la Unión. Jalisco, y otras entidades que pasarán por igual proceso, son factores complementarios. Sin embargo, mientras todo esto sucede, hay que esperar las anunciadas restricciones en el gasto público -un año en que nos damos de santos que terminen las obras públicas en proceso como línea tres, por ejemplo-, cambios en las administraciones, relevos, suplencias e interinatos en todas partes, lo que implica retrasos administrativos, procesos truncados y muchos, muchos problemas. Ante un panorama global complicado ya que no sabemos ni en qué va a parar la cuestión del Tratado de Libre Comercio, los efectos subsistentes del siniestro de los sismos, una paralización al menos parcial en la obra pública, mermas sustanciales en programas sociales, cautelosas maniobras ante un futuro incierto en la inversión privada -que conllevan problemas en la derrama económica y el empleo-, sin contar la tortura ciudadana por las campañas, auguran un 2018 en verdad muy complicado. Por ello, a veces no deja de sorprendernos la apatía de los que en plan confortable, aquí y allá nos dicen: “y la política… ¿a mí qué?”.

miguel.zarateh@hotmail.com

Twitter: @MiguelZarateH